L’EEBE U19 i part de l’equip nacional, a les curses de Font Romeu

By:
On:
In: Esports
El grup U19 del programa EEBE
El grup U19 del programa EEBE (FAE)

L’estació francesa de Font Romeu acull des d’aquest dijous i fins diumenge quatre jornades de competició que comptaran amb la presència dels equips EEBE U19 masculí i femení, i el grup de joves de l’equip nacional masculí. Després dels dies d’entrenament a Andorra, arriba la tornada a la competició per als més joves.

El programa s’iniciarà amb una primera jornada nocturna d’eslàlom el dijous (18:00h primera mànega; 20:00h la segona), mentre que divendres es disputarà un gegant ja en horari matinal (9:30h, 11:30h). El cap de setmana es completarà amb el dissabte amb un segon gegant i el diumenge amb un segon eslàlom.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]