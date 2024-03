L’Skål Club i l’UHA organitzaran una taula rodona per a parlar sobre l’actual i el futur model de turisme que necessitaria el país

Jordi París i Emili Yepes (Skål Club d’Andorra)

El president de la Unió Hotelera (UHA), Jordi París i també el director de l’ens, Jordi Pujol, han rebut al president de l’Skål Club d’Andorra, Emili Yepes Ríos, així com al seu vicepresident, Joaquim Barceló. La trobada forma part de la ronda de visites institucionals que la nova junta presidencial de l’associació està duent a terme per a presentar-se i establir possibles col·laboracions en pro del turisme i per a tots els professionals que s’hi dediquen.

El debat sobre les quotes de temporers, l’habitatge, el turisme de qualitat davant del turisme de masses, són temes que s’han parlat durant la trobada i ha estat l’embrió per a decidir d’organitzar una taula rodona per a parlar d’aquests temes entre els professionals del sector. El fet que l‘Skål Club d’Andorra tingui, entre els seus associats, diferents perfils professionals dins del sector turístic (no només hi ha hotelers, sinó que també acull restauradors, comerciants, consultors, transport de viatgers), reforça l’interès per a organitzar aquest debat i poder, així, conèixer de primera mà l’opinió i les idees que poden aportar cadascun.

La taula rodona encara no te data de celebració, però ja es treballa en els preparatius i s’anunciarà en breu.