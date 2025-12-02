L’Ossa d’Ordino tornarà aquest diumenge vinent

La representació de l’Ossa d’Ordino d’aquest 2025 es durà a terme el proper diumenge, 7 de desembre, a les 12 del migdia, a la plaça del Prat de Call d’Ordino. Aquesta mostra de cultura popular és una escenificació teatral al carrer representada per l’Associació de Cultura Popular d’Ordino. És una sàtira de les relacions de poder dins la societat rural tradicional i una paròdia de l’actualitat local amb diàlegs burlescos, cançons i bromes. Una ossa s’enfronta a un grup de dallaires mandrosos amb poques ganes de treballar la terra del propietari. Durant la representació es produeixen un seguit d’embolics on hi apareixen d’altres personatges: el cavaller -l’amo de les terres-, uns senyorets de ciutat que passegen pels camps i el poble, els paquetaires que “portegen” el fardo de contraban i la minyona que porta el menjar als dallaires. L’ossa finalment és caçada i morta per a renéixer, posteriorment, i celebrar-ho amb un ball col·lectiu.
L’obra consta de dues parts: la primera -anomenada “El despertar de l’Osseta”– està interpretada per la canalla amb uns diàlegs elaborats per ells mateixos; la segona la porta a terme el col·lectiu adult i correspon a la representació tradicional de “L’última Ossa d’Ordino”. El col·lectiu mou més d’una cinquantena de persones entre intèrprets, músics i organització.
L’Associació de Cultura Popular d’Ordino ha preparat per a enguany el repartiment de caldo calent per a tots els assistents i ajudar a combatre, així, el fred que acostuma a fer en aquestes dates mentre gaudeixen de l’escenificació de l’obra.
L’Ossa d’Ordino forma part d’una de les cinc Festes de l’os dels Pirineus que el 2022 va ser inclosa per la UNESCO a la Llista representativa del Patrimoni cultural immaterial de la humanitat, està inclosa en l’Inventari del Patrimoni cultural andorrà com a bé immaterial i ha estat declarada pel Govern d’Andorra com a Festa d’interès cultural.