El nou espot corporatiu de l’Espai Ermengol de la Seu mostra un museu accessible i la seva aposta per un turisme respectuós

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha elaborat un nou vídeo corporatiu on l’equipament explica el seu compromís en oferir una experiència responsable, inclusiva i arrelada al territori, amb activitats per a visitants, escoles i urgellencs que vulguin descobrir la història, la cultura i la natura del municipi. Val a dir que es tracta d’un museu accessible per a tothom i treballa per un turisme més respectuós: estalvi energètic, formació i atenció personalitzada i promoció d’activitats sostenibles. Tot això al costat del Parc Natural de l’Alt Pirineu i, properament, del Parc Natural del Cadí-Moixeró.
S’ha de recordar que l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat va obtenir el certificat i el distintiu d’adhesió a la carta Europea de Turisme Sostenible el passat 25 de març, sent una de les 21 empreses i equipaments de l’Alt Pirineu en rebre’ls, després d’acreditar durant el 2024 el seu compliment de criteris bàsics de compromís amb l’entorn, la realització d’un curs per a millorar el seu coneixement del Parc Natural de l’Alt Pirineu i la proposta d’un pla d’actuacions a desenvolupar en els pròxims tres anys per a millorar la seva implicació amb el medi ambient i el territori.
Què és un CETS?
La Carta Europea de Turisme Sostenible en espais protegits és una iniciativa de la Federació EUROPARC, organització que reuneix espais naturals protegits de gairebé una quarantena de països. Aquesta acreditació verifica que hi ha un compromís per part dels espais naturals protegits per a aplicar els principis del turisme sostenible.
La CETS orienta els gestors dels espais naturals protegits i les entitats i empreses turístiques per a definir les seves estratègies de desenvolupament de manera conjunta i participada. L’objectiu és augmentar el coneixement sobre l’espai protegit i donar suport a la seva preservació, al mateix temps que es treballa per a millorar el desenvolupament sostenible i la gestió turística del espais protegits i la seva àrea d’influència, tenint presents les necessitats de l’entorn, de la població i les empreses locals i dels visitants.