Jocs en català: "Claim". Edició limitada cinquè aniversari

Capsa del joc "Claim. Edició limitada 5è aniversari (Gencat.cat)
El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Claim”. Edició limitada cinquè aniversari.

Edició especial commemorativa per a celebrar el cinquè aniversari de Claim. Conté totes les faccions de Claim i Claim 2 amb il·lustracions totalment noves de 5 artistes. També hi ha 7 noves faccions amb efectes sorprenents. L’edició d’aniversari és un joc independent que es pot jugar sol o combinat amb les altres faccions del món de Claim. Aquest joc de taula, del gènere aventura, està recomanat a partir dels 10 anys. El seu fabricant és SD Games.



