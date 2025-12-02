Jocs en català: “Claim”. Edició limitada cinquè aniversari

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Claim”. Edició limitada cinquè aniversari.
Edició especial commemorativa per a celebrar el cinquè aniversari de Claim. Conté totes les faccions de Claim i Claim 2 amb il·lustracions totalment noves de 5 artistes. També hi ha 7 noves faccions amb efectes sorprenents. L’edició d’aniversari és un joc independent que es pot jugar sol o combinat amb les altres faccions del món de Claim. Aquest joc de taula, del gènere aventura, està recomanat a partir dels 10 anys. El seu fabricant és SD Games.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística