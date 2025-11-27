Joan Verdú: “Hem estat adaptant-nos a aquesta neu tan especial”

Joan Verdú disputa aquest divendres, 28 de novembre, el gegant de la Copa del Món de Copper Mountain, als Estats Units, cita que per a ell i tot el circuit World Cup és nova i que té, a més, la particularitat de tenir una neu una mica diferent, per la qual l’esquiador andorrà i el seu equip han estat treballant durant tota la setmana per a adaptar-s’hi. “Hem estat adaptant-nos a aquesta neu tan especial”, ha dit Verdú, que es troba amb “moltes ganes” de disputar la cursa. La primera mànega començarà a les 18:00h, hora andorrana.
L’andorrà arriba després d’haver estat entrenant aquesta setmana a Copper amb dos blocs diferenciats. Verdú va descansar dimecres i aquest dijous ha realitzat el warm up. “Demà, per fi, dia de carrera, hem estat una setmana entrenant aquí a Copper amb bon feeling, bones condicions, adaptant-nos a aquesta neu tan especial, diferent al que estem acostumats”, ha assegurat l’esquiador de la FAE.
“Em sento bé, físicament cap dolor, que és el més important, així que estem preparats per a demà”, ha afirmat Verdú, que ja té ganes de posar en pràctica tota la feina feta per a adaptar-se a una pista inèdita en el circuit de Copa del Món. “Hem estat treballant molt, i tenim moltes ganes de demà donar gas a aquesta pista nova, nova per tothom, que no coneixem”.
La primera mànega del gegant de la Copa del Món de Copper Mountain serà divendres a les 18:00h, hora andorrana, mentre que la segona començarà a les 21:00h.