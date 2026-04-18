L’oficina de la Síndica de Greuges de Catalunya visitarà la Seu

L’oficina de la Síndica de Greuges de Catalunya, Ester Giménez-Salinas, serà a la Seu d’Urgell aquesta setmana entrant: dimarts, 21 d’abril, al CETAP, situat al Centre Cultural Les Monges. La jornada forma part dels desplaçaments que de manera periòdica fa el personal de la sindicatura arreu de Catalunya, per a facilitar la presentació de queixes o consultes.
Les persones de l’Alt Urgell que vulguin ser ateses presencialment, per part de representants de la Síndica, poden demanar cita prèvia abans d’aquest dia. El tràmit es pot fer trucant al telèfon gratuït 900 124 124, al correu citaprevia@sindic.cat o bé a través del web https://visita.sindic.cat. També s’hi pot accedir amb el codi QR que apareix al cartell anunciador.
Les queixes o consultes que es presenten en aquestes jornada tenen a veure principalment amb conflictes vinculats a l’administració pública o bé a empreses de serveis d’interès general, com són sobretot les distribuïdores d’electricitat, aigua, gas o telefonia.