L’ocupació hotelera supera les previsions i frega el 60%

L’ocupació hotelera d’aquest passat cap de setmana s’ha situat fregant el 60%. Concretament, segons les dades fetes públiques per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), ha estat del 59,98%. Això és lleugerament per sobre de les previsions, que apuntaven a una ocupació del 58,02%. Així, hi ha hagut una variació positiva del 3,38% si es compara la previsió amb les dades definitives.

L’ocupació ha estat desigual a les diferents parròquies, i n’hi ha que s’han vist més beneficiades per les reserves d’última hora que d’altres. En aquest sentit, Canillo i Ordino ha tingut menys ocupació de l’esperada (la variació és del 12,4% i el 12,20% en negatiu respectivament entre la previsió i les dades definitives) i han tingut ocupacions del 42,8% i del 57,45% respectivament. “Hem tingut algunes cancel·lacions de darrera hora sobretot en parròquies mes altes”, explica la UHA en un comunicat on s’apunta a la Covid-19 com a possible explicació. Per contra, a Escaldes-Engordany s’ha registrat una variació positiva del 13,28% i ha tingut una ocupació del 55,75%.

La parròquia amb una major ocupació ha estat Encamp, que ha tingut una ocupació del 75,5% quan l’esperava al voltant del 72%, seguida de la d’Andorra la Vella, que ha tingut una ocupació del 72,21%.

“Creiem que les noticies dels rebrots i les recomanacions fetes a l’àrea metropolitana i altres municipis catalans poden haver influït una mica, ja que les ultimes setmanes veiem que la variació era més important que la d’aquesta setmana”, explica en un comunicat l’organització patronal hotelera, que conclou dient que “veurem aquesta setmana com segueixen les noticies en el país veí i el que ens poden arribar a afectar de cara a les incertes previsions pel proper cap de setmana”.