4 nous afectats provinents del brot de la construcció

En les darreres hores s’han detectat 4 persones més contagiades pel covid-19. Amb aquests ja són 29 els afectats des que dilluns passat s’anunciés un rebrot de la malaltia. Actualment el nombre d’afectats des de l’inici és de 884.

Tots els actius presenten afectació lleu o són assimptomàtics. Els quatre nous casos són del focus de la construcció i han estat diagnosticats gràcies a les proves que s’han fet als contactes del primer rebrot i que ja estaven en aïllament domiciliari.

Dels nous afectats encara no se n’ha declarat cap com a recuperat, pel que el nombre d’aquests es manté en 803 des que el passat 9 de juliol es va aconseguir que no hi hagués cap afectat actiu a Andorra.

Segons s’ha informat des de Govern, es continuen fent enquestes epidemiològiques a tots els afectats.