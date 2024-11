Llum verda d’Ordino a la revisió excepcional d’un POUP “participatiu”

El Consell de Comú d’aquest dimarts a Ordino. Foto: Comú

La sessió de Consell de Comú que ha tingut lloc aquest dimarts, no prevista al calendari, ha servit per a donar llum verda a l’aprovació provisional de la revisió excepcional del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Ordino (POUP), a càrrec de la majoria. Els dos consellers de la minoria, Enric Dolsa i Jordina Bringué, han votat en contra, després de l’exposició de la cònsol major, Mar Coma, que s’ha mostrat satisfeta amb la feina feta: “hem treballat a consciència, convençuts del que hem fet i respectant les lleis”.

En la seva intervenció, Coma s’ha referit al Pla com una tasca gens fàcil i l’ha definit com un procés participatiu i d’informació pública que ha tingut en compte els drets i les necessitats de tothom. El cònsol menor, Eduard Betriu, l’ha definit com ‘un Pla realista amb molt sentit comú, mantenint l’essència d’Ordino’ i ha dit que seria una oportunitat pels que vindran ja que ha buscat l’equilibri entre els recursos naturals i la població.

Betriu ha recordat que s’ha tingut molt en compte el petit propietari, amb la possibilitat de sumar parcel·les allunyades. L’explicació rebatia el principal argument del vot en contra de Dolsa, que ha criticat la manca d’equitat i el perjudici d’aquestes propietats més reduïdes. L’altra raó exposada per la minoria ha estat el canvi en l’ordinació que permetrà la construcció de pisos inferiors a 65m2. “Es fa amb la voluntat de donar l’oportunitat a la gent d’Ordino que es quedi a la parròquia, com a resposta a les noves estructures familiars, ja siguin joves que volen emancipar-se, famílies monoparentals o gent gran”, ha deixat clar la cònsol, al mateix temps que ha explicat que no es pot confondre amb el POUP. El canvi d’ordinació no permetrà incrementar la densitat de pisos, sinó compensar i redistribuir els metros permesos en una mateixa edificació.