Clàudia Cunill esdevé la nova coordinadora de la JSA

Yoel Ánder Suárez, Clàudia Cunill i Joao de Melo (JSA)

Clàudia Cunill Rodríguez és la nova coordinadora de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA) després que la seva candidatura hagi estat escollida el vespre de dimarts pels membres que conformen la JSA. La nova coordinadora agafa el relleu a Tomàs González, i comptarà en el seu equip amb Yoel Ánder Suárez com a secretari i amb l’excoordinador de la JSA i membre de l’actual Comitè Executiu del PS, Joao de Melo, com a tresorer.

Cunill, de 28 anys, va néixer al Pas de la Casa el 15 de maig de 1996. És Bàtxelor en Relacions Internacionals i Màster en Business Management és coneguda entre els joves del país per la seva tasca com a creadora de contingut a les xarxes socials, així com per la seva participació en formats televisius. És militant del Partit Socialdemòcrata des de principis d’any, després de les passades eleccions comunals, les quals van ser el seu primer pas en la política i on va formar part com a número 5 de la candidatura dels socialdemòcrates al Comú d’Encamp, Avancem (PS + Independents).

L’objectiu del nou equip de la JSA és “ser la veu d’una generació que no vol caure en l’oblit i ser un espai on els joves d’Andorra trobin respostes, debat i puguin defensar les seves idees i visió de futur”.