Vigo, molt més que l’enllumenat de Nadal

Panoràmica parcial de Vigo (AMIC)

Durant el Nadal, Vigo (Galícia), s’il·lumina amb una màgia especial. Els carrers principals s’omplen de llums resplendents, creant un ambient encantador que captura l’esperit nadalenc. La plaça principal, la Plaza de Compostela, es converteix en el cor dels esdeveniments festius, amb un mercat nadalenc que ofereix artesanies locals, regals únics i delicioses especialitats gastronòmiques.

Però, Vigo, tot i haver-se fet més coneguda arrel de la seva il·luminació en aquesta època de l’any, té molts altres atractius. Amb una rica història marítima i urbanística, ofereix als visitants una experiència única. La ciutat es distingeix per una combinació d’arquitectura antiga i moderna, amb carrers empedrats i places animades que et conviden a explorar la seva bellesa en cada racó.





Algunes de les aturades obligades a la ciutat són:

1. El port de Vigo és un dels més importants d’Europa i ha estat el nucli de l’activitat marítima de la ciutat durant segles. Passeja pel port i observa els impressionants vaixells de pesca i les embarcacions de recreació. Un dels punts destacats és l’Oceanogràfic de Vigo, un aquari que ofereix una immersió única a les aigües atlàntiques.

2. El parc nacional Marítim-Terrestre de les Illes Atlàntiques de Galícia, declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Les illes Cies, conegudes com “Les Illas da Ría”, són un paradís natural amb platges de sorra blanca i aigües cristal·lines. Pots arribar-hi en vaixell des de Vigo i passar un dia tranquil gaudint de la natura.

3. El Mercat da Pedra, és una parada imprescindible per als amants de la gastronomia local. Aquí, trobaràs una àmplia varietat de productes frescos, des de peix i marisc fins a formatges i embotits. No oblidis explorar els carrers del barri comercial, on botigues tradicionals ofereixen artesania local i articles únics.

4. Per als amants de l’arquitectura moderna, el Museu MARCO (Museu d’Art Contemporani de Vigo) és una parada obligatòria. Aquest museu alberga una col·lecció impressionant d’art contemporani i organitza exposicions rotatives de destacats artistes locals i internacionals.

5. La Cocatedral de Santa Maria

Un dels monuments més icònics de Vigo és la Cocatedral de Santa Maria. Amb les seves agulles apuntades i la seva façana gòtica impressionant, és un testimoni viu de l’arquitectura medieval. Construïda entre els segles XIII i XV, aquesta obra mestra ha estat guardiana de la fe gallega durant segles.

6. L’Estàtua de Jules Verne

En honor al famós escriptor francès que va situar algunes de les seves obres a la costa gallega, l’estàtua de Jules Verne és una obra d’art única a la plaça que porta el seu nom. La figura de bronze de Verne contempla l’oceà, recordant-nos la seva fascinació per les aventures marítimes i la màgia de Vigo.

7. El Far de Vigo

Amb més de cent quaranta anys d’història, el Far de Vigo guia als mariners amb la seva llum constant. Aquest far majestuós és un recordatori de la importància del mar per a la ciutat. Els visitants poden explorar el seu interior i conèixer més sobre la vida dels guardians del far