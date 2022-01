Llovera i el seu equip prioritzen preservar la mecànica en la tercera etapa del Dakar 2022

Després de la tempestat va arribar la calma. Segons Albert Llovera, han iniciat la tercera etapa després d’haver descansat, per primera vegada en aquest Dakar, en el que es podrien qualificar com a condicions normals. Van arribar a l’assistència després de la segona etapa amb temps per a tot (dutxa, massatge, sopar) i anar a descansar abans de la mitjanit. Cal afegir, que el seu Iveco també va poder rebre una revisió a fons amb el que, en el moment de prendre la sortida de la tercera etapa, Al Qaisumah – Al Qaysumah, amb 381 km, d’enllaç i 255 km, cronometrats, l’optimisme era el denominador comú a l’equip.

Albert Llovera-Marc Torres-Jorge Salvador (Iveco – Fesh Fesh) han hagut de superar una especial curta però amb un terreny molt trencador per a les mecàniques i també per al físic dels ocupants de l’habitacle. Per aquest motiu van haver de sacrificar una mica el seu ritme per no prendre riscos innecessaris en aquests moments. Han finalitzat l’especial en la 23a posició amb un crono de 3h21’27”. És a dir que, objectiu complert.

Ensurt d’inici amb un waypoint, però sense conseqüències greus. En la sortida hi havia optimisme per haver descansat bé i tenir l’Iveco en les millors condicions. Malgrat tot, aviat la realitat els ha recordat que estan al Dakar, aquestes eren les paraules de l’Albert: “Hem perdut uns 20’’ pel fet que un waypoint no se’ns connectava, estàvem a 4 km, de la sortida, per la qual cosa hem tornat una altra vegada a la sortida. Hem solucionat el problema i hem arrencat amb tot en ordre, però amb un temps perdut que, com era normal, intentaríem recuperar”.

A partir d’aquest instant i amb el primer “ensurt” superat, s’han centrat en el traçat de l’etapa: “Al principi molta sorra i un traçat molt trencador, que feia patir molt a les suspensions del camió. Eren cops molt secs que també fortes conseqüències en el coll i esquena dels quals estàvem en l’habitacle”. En la continuació la situació es va fer més assequible: “Era més semblant als trams que vam passar en la jornada d’ahir, encara que les dunes una mica més curtes i mullades. Potser la principal dificultat ha estat que el vendaval que va arrasar la zona els dies passats va deixar les dunes molt tallades i els cops del morro del camió eren molt forts”.

Tenint en compte les conseqüències d’un possible contratemps, el pilot d’Andorra la Vella i els seus companys han decidit prioritzar la mecànica: “Hem cregut convenient fer una conducció menys agressiva per a no posar en risc la mecànica. El ritme ha estat molt regular i no hem parat en cap moment. Una altra etapa superada sense grans problemes i ara només ens queda el llarg enllaç fins al bivac. Si la cosa no es torça, avui també tindrem temps per a tot en l’assistència. GUAI!”

El líder Dimitry Sotnikov (Kamaz) repeteix triomf parcial

Etapa amb diferències mínimes de la qual es poden destacar dos detalls. En primer lloc, la perduda d’algun minut de més (pèrdua inesperada totalment) de Nikolaev (vencedor del Dakar en el 2013 i 2017), respecte al seu company i líder de la provisional Sotnikov. També cal destacar l’aparició en el top5 d’una etapa, per primera vegada enguany, de vehicles de la poderosa esquadra Iveco-Petronas amb Gerard van de Rooy al capdavant de l’equip.

Els participants arriben a Riyadh

Els participants arribaran a la capital d’Arabia Saudita, on pernoctaran quatre nits consecutives, sens dubte els membres de les assistències, uns més que uns altres, agrairan el no haver de desplaçar-se durant tres jornades.

Per a arribar a Ryiadh els participants hauran de completar els 707 km (465 km contra el crono) que la separen des de Al Qaisumah. La quarta etapa del Dakar 2022, Al Qaisumah-Ryiadh, será la més llarga de la present edició del ral·li i plantejarà una varietat important d’obstacles als pilots. Per a començar, en els primers 200 km, les pistes ràpides seran l’escenari, a continuació cordons de dunes i navegació complicada, mentre que la part final l’hauran de fer sobre un terreny amb molta pedra. És a dir que, a més de ser la més llarga del ral·li, potser és l’especial més complicada de la primera setmana del Dakar 2022.