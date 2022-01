L’afluència a les activitats de FEDA Cultura creix un 31%

El MW Museu de l’Electricitat i el Camí hidroelèctric d’Engolasters han rebut el 2021 un total de 3.212 visites. La xifra representa un creixement de gairebé un 31% respecte al 2020, quan va començar la crisi de la Covid-19, que ha afectat també els sectors cultural i turístic. Tot i la lenta recuperació de l’afluència, la bona notícia ha estat el retorn esglaonat dels turistes, les escoles i el públic local a les diferents propostes de FEDA Cultura, les quals esperen amb la programació del 2022 continuar el camí cap a les xifres d’abans de la pandèmia.

La limitació dels aforaments i altres mesures sanitàries no han impedit que 1.149 visitants s’hagin sumat a les propostes del Camí hidroelèctric, celebrades sempre a l’aire lliure. Les Nits d’Estiu que s’hi programen han cobert l’aforament en cadascuna de les propostes, consolidant-se com unes de les activitats amb més èxit. El 2021, han rebut més del doble d’assistents respecte al 2020. 517 persones han pogut gaudir l’any que acaba de cloure de les sis activitats, lúdiques i culturals per a tots els públics. Totes les propostes incloïen una visita inèdita al Camí hidroelèctric d’Engolasters adaptada a les circumstàncies sanitàries, tot lligant la història de la principal infraestructura energètica del país a l’entreteniment i la sensibilització a través de la cultura i també la ciència.

Pel que fa al MW Museu de l’electricitat, ha recuperat la predisposició de les escoles del país per gaudir de les exposicions i experiments que s’hi mostren, sent el principal públic del centre. Els confinaments d’aules han obligat a anul·lar algunes visites programades, però això no ha impedit que els escolars, sumats als turistes, famílies i altres grups de visitants forans, així com el públic nacional, hagin aconseguit que s’arribi a les 2.063 visites. La dada representa un 30% més d’afluència que el 2020, quan va esclatar la pandèmia i es va haver de tancar els mesos de març, abril i maig.

Durant el 2021, el museu ha engegat nous tallers infantils de caps de setmana com “Màgia o energia” que acosta els fenòmens de l’electricitat als més petits i sempre amb creacions sostenibles; així com els tallers sobre l’exposició “Déssine-moi l’écologie”, que ha estat present al museu durant tot l’any amb qüestions relacionades amb la contaminació, la gestió de residus i la biodiversitat amb l’objectiu de conscienciar els joves sobre el canvi climàtic i animar-los a implicar-se més per un món sostenible.

El MW Museu de l’electricitat continuarà amb els esforços per programar activitats culturals i exposicions segures, durant el 2022, i presentarà en breu una nova exposició.