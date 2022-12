Lliurats els Premis Pirene de Periodisme Interpirinenc

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, han entregat aquest dijous al migdia els premis de la 26a edició del premi Pirene de Periodisme Interpirinenc. Enguany s’han presentat un total de 20 treballs, dels quals 17 per a la categoria de premsa escrita i 3 per a l’audiovisual de ràdio i televisió. La dotació econòmica dels premis parteix del Departament de Comunicació i del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat per a la categoria mediambiental.

Després que l’edició de l’any passat fos gairebé un monogràfic sobre els efectes de la COVID-19 a la societat, enguany s’han pogut recuperar els temes propis i variats. D’aquesta manera, en la categoria de premsa escrita, el jurat ha decidit atorgar el premi Pirene de reportatge de premsa escrita ex aequo a dos treballs que han rebut 1.500 euros cadascun.

El primer treball és el reportatge ‘Els dies que ETA va atemorir Andorra’ de Toni Solanelles i Bru Noya, publicat a l’Altaveu digital el 13 d’abril del 2022. Els membres del jurat han destacat que el treball s’ha premiat per l’interès de recrear un episodi molt conegut a l’època en què va succeir, però del que es tenien pocs detalls, desconeguts per a la ciutadania d’avui.

El segon treball també premiat amb el premi ha estat el presentat per Álvaro Sanz titulat ‘Transpirinenca, la gran aventura dels Pirineus’. El treball ha estat publicat al número 280 de la revista Descobrir Catalunya, d’agost-setembre del 2021, i el jurat n’ha d’estacat l’enfocament original, el tractament profund i molt complet, així com la qualitat fotogràfica.

En relació al reportatge que fa especial incidència en la temàtica mediambiental o en la sostenibilitat als Pirineus, el jurat ha decidit atorgar el reconeixement, dotat amb 1.500 euros, al reportatge ‘La invenció de l’hivern’ d’Albert Villaró, publicat al número 285 de la revista Descobrir Catalunya, d’hivern del 2021. El jurat ha valorat la qualitat de la narració, a voltes poètica, de diferents aspectes de l’estació hivernal a través dels quatre elements, fent menció a usos i costums d’espais pirinencs i al canvi climàtic.

Finalment, en la categoria de premsa audiovisual, el jurat ha decidit declarar desert el premi Pirene de reportatge, no per la baixa qualitat dels treballs sinó perquè no hi ha trobat una vinculació clara amb l’objecte del premi, el fet diferencial amb el Pirineu.

Recordar que en aquesta XXVI edició del Premi Pirene de Periodisme Interpirinenc el jurat ha estat format per Eduard Comellas, Noemí Rodríguez, Marta Tort i Josep Lluís Trabal.