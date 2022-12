Andorra la Vella: El Poblet de Nadal intensifica les activitats fins el dia 11 pel pont de la Puríssima

El calendari d’activitats del Poblet de Nadal, a Andorra la Vella, s’intensifica aquests dies davant l’arribada d’una setmana amb dos ponts a Espanya i el previsible increment de visitants a la parròquia. Entre d’altres, hi haurà dos espectacles itinerants de gran format que recorreran l’eix comercial, des del carrer de la Unió fins a la plaça Príncep Benlloch, aquest dissabte i el dimecres 7 de desembre a les 18.30 h.

La primera de les animacions serà Fiers à Cheval, de la Cia. des Quidams, una animació protagonitzada per un grup de delicats cavalls blancs que ja s’ha convertit en un dels emblemes del Poblet de Nadal, és de fet una de les més esperades pel públic, i que visita Andorra la Vella per sisè any consecutiu.

El segon dels espectacles itinerants que tindrà lloc, i de manera excepcional pel pont de la Immaculada, serà L’envol, de la Cia. Remue Ménage i durant el qual un seguit d’ocells especials i vitralls amb efectes màgics faran danses aèries al ritme de la música.

A més, fins a l’11 de desembre, el Mercat de Nadal de la plaça del Poble comptarà amb prop de 40 parades d’artesania creativa i gastronomia, que estarà obert cada dia (avui dijous i demà divendres, de 17 a 21 hores, i des del dissabte en endavant, de 12 a 21 hores).

De la mateixa manera, també estaran en marxa la resta d’activitats a la plaça, com la pista de patinatge, l’Oficina de correus màgica i el Neret after shopping, amb gastronomia i les següents actuacions musicals en directe:

· 1/12: 18 h Coprincesse + Patricia Mantovani (Anderground Music)

· 2/12: 18 h Ishtar Ruiz + Pitt-I (Anderground Music)

· 3/12: 18 h Old School + John Holt (Black Agency)

· 4/12: 18 h Green Note + Richy Vuelcom (Anderground Music)

· 5/12: 18 h Lady Scarlett Trio + Frank Morais (Anderground Music)

· 6/12: 18 h ESE (Sara Núñez) + Madam (Anderground Music)

· 7/12: 18 h Driving South Trio + Wally’s (Anderground Music)

· 8/12: 18 h Ishtar Ruiz + Astor (Un-Check Productions)

· 9/12: 18 h Messin’ with the Keys + Jim P (Anderground Music)

· 10/12: 18 h Joan Acoustic Simulator + Robert Santacreu (Essència electrònica)

· 11/12: 18 h Vibrand + John Holt (Black Agency)

També s’han previst activitats al Talleret dels menairons, a la glorieta de la plaça, adreçades a infants d’entre 4 i 7 anys entre dissabte i el dia 11 i l’experiència virtual Entre núvols. La programació al detall és aquí: https://www.andorralavella.ad/nadal/?q=talleret-dels-menairons

Alhora, segueixen els elements identitaris del Nadal a Andorra la Vella, com les escenografies nadalenques arreu de la parròquia; les activitats del Parc de Nadal, a l’espai de l’antiga caserna de Bombers, amb un carrusel i el Trenet de fantasia; i El Joc dels menairons, on cal descobrir on s’amaguen cinc éssers màgics i rebre un regal a canvi, a partir d’un joc de pistes que es pot recollir a l’Oficina de turisme de la Rotonda o al punt d’informació del Mercat.

El programa d’activitats complet es pot consultar a www.andorralavella.ad/nadal