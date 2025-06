Lliurats, a la Seu, els guardons del Premi Joles Sennell 2025

Els guardonats en el certamen d’enguany (Aj. la Seu)

A la Seu d’Urgell, Evelyn Megias Carrasco, ha estat la guanyadora de la categoria d’adults (més de 18 anys) de l’edició 2025 del Premi Joles Sennell de contes infantils, coorganitzat per la Biblioteca Sant Agustí i RàdioSeu. L’obra guardonada és “El drac que tenia por del foc”, que reformula la llegenda de Sant Jordi. D’altra banda, el conte finalista que ha escollit el jurat és “L’eco del retorn”, de Núria Naval Bonet, de Reus, mentre que l’accèssit s’ha atorgat a “Fes ta festa!”, de Marc Cortès Pastor, d’Organyà.

Pel que fa a la resta de categories, Biel Casamayor Farran, de la Seu d’Urgell, ha guanyat la categoria A (10-11 anys) amb la història “La veritable aventura”. El finalista ha estat Joel Barrios Romà, de Capellades, que ha escrit el conte “L’Oliver i la fageda parlant”. El jurat també ha concedit un accèssit a “Una aventura peluda que va canviar la meva vida”, de la urgellenca Edel Martínez Reina.

En la categoria B (12-13 anys) s’ha guardonat dues joves autores de la Seu d’Urgell. L’obra guanyadora ha estat “Tic tac, i les hores d’en Sensehora?, d’Enit Puig Baró, mentre que Neu Galobart Vilardell ha quedat finalista amb “Un viatge desitjat”.

En relació amb la categoria C (14-15 anys), la urgellenca Ivet Salmerón Ricart ha rebut el premi principal pel conte “El rellotge del campanar”. L’obra “El misteri del bosc dels tres camins”, de Caterina Comella Nevado, ha estat triada com a finalista.

Finalment, el jurat ha decidit que el guanyador de la categoria D (16-17 anys) fos el conte “La llegenda de la tortuga i el vigilant del far”, de Daniel Galindo Solé, de la Seu d’Urgell. El diploma de finalista se l’ha endut “L’esplendor de Vacaverd”, de Teresa Martín Navas.





Entrega de premis

El lliurament dels guardons del Premi Joles Sennell s’ha dut a terme aquest dissabte a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell, en el marc del Festival Llegendària. Hi han participat l’alcalde de la Seu d’Urgell i regidor de Cultura de l’Ajuntament urgellenc, Joan Barrera; la regidora de Comunicació, Gemma Tó, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), Josefina Lladós. També hi ha pres part la regidora d’Educació, Christina Moreno, i la coordinadora del Servei Educatiu de l’Alt Urgell, Sandra Meya.

L’alcalde Joan Barrera ha introduït l’acte i ha destacat la importància d’aquest tipus d’iniciatives “per a fomentar la lectura i l’escriptura en totes les edats, així com per a treballar per la cultura, que és cosa de tothom”. Barrera ha instat els assistents a no perdre mai “la passió per llegir i escriure”.

Per la seva banda, la presidenta Josefina Lladós ha felicitat la Biblioteca Sant Agustí pels seus 30 anys i a RàdioSeu pel seu 40è aniversari, que se celebren enguany. Alhora, ha volgut subratllar la voluntat de l’ens comarcal de col·laborar en concursos com el Premi Joles Sennell, i ha fet un agraïment a les persones que hi han concursat. La presidenta comarcal ha encoratjat tothom a continuar implicant-s’hi i ha incidit en el fet que té molt valor avui en dia “parar i pensar en escriure”. En aquest sentit, ha posat en relleu la feina dels mestres i professors perquè els joves s’interessin per la lectura. “Cal recordar-los la rellevància que té llegir i escriure, i especialment en la nostra llengua, l’ús de la qual està reculant”, ha alertat.

Els parlaments els ha tancat la regidora Gemma Tó, que ha manifestat que aquest tipus de certàmens són “una cita ineludible per a les persones que estimen la paraula, la creativitat i la literatura adreçada als més joves”. Tó també ha puntualitzat que el Premi Joles Sennell “no només premia el talent literari, sinó que fomenta l’ús de la llengua catalana, l’educació i la creativitat com a eines de creixement personal i col·lectiu, essent una llavor per a una societat més cohesionada”. I ha conclòs: “Escriure en català és preservar també la nostra identitat cultural i lingüística”. En les seves paraules, Tó també s’ha referit al 40è aniversari de RàdioSeu i ha assegurat que “educació, cultura i mitjans de comunicació caminen plegats i fan ciutat”.





Jurat 2025

El jurat de la novena edició del concurs Premi Joles Sennell ha estat format per l’escriptor Pep Albanell, l’editora Alba Besora, el periodista i escriptor Isidre Domenjó, la bibliotecària Lourdes Esteve, la llibretera Iolanda Giménez, l’actriu Genisa G. Carricondo, la directora del Centre de Recursos Pedagògics i coordinadora del Servei Educatiu de l’Alt Urgell, Sandra Meya; la directora de RàdioSeu, Marta Pujantell; la docent Isabel Rodríguez i la bibliotecària Montse Rollán.





Més de 5.000 euros en metàl·lic i reconeixement a les escoles

La dotació econòmica del concurs literari ha arribat enguany als 5.000 euros en metàl·lic. En cada categoria s’han atorgat dos premis, a banda dels accèssits que ha decidit el jurat. En la categoria E el premi ha ascendit a 2.200 euros en metàl·lic. D’altra banda, el certamen ha reconegut les escoles Pau Claris, Castell-Ciutat, La Salle, Arnau Mir del Pla de Sant Tirs i Sant Esteve d’Alàs pel seu suport i difusió del certamen entre els seus alumnes.

El Premi Joles Sennell està organitzat per la Biblioteca Sant Agustí i RàdioSeu, i compta amb la implicació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Servei Educatiu de l’Alt Urgell, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, el Departament català de Cultura i diverses empreses de la ciutat: Fustes Grau i Grau, Microseu i la Mútua de l’Alt Pirineu. A més, en el certamen hi col·laboren Cinemes Guiu, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) i la Revista Cadí-Pedraforca. També hi donen suport les llibreries 4 Fulls, Carlin-GoPrinters, El Refugi, La Salvat, Papers, MeteoPirineus i Purgimon, Edicions Salòria, Pepe i Dalda Joguets i la Central de Biblioteques de Lleida del Departament de Cultura.