Lliurament de la recaptació de la caminada solidària organitzada per l’AECC Alt Urgell i la Fundació Mossos d’Esquadra

Imatge de l’acte de lliurament dels xecs (RàdioSeu)

El Cos dels Mossos d’Esquadra ha dut a terme aquest dilluns, a la comissaria de la Seu d’Urgell, el lliurament de sengles xecs per a la delegació a l’Alt Urgell de l’Associació Contra el Càncer (AECC) i la Fundació Mossos d’Esquadra. Ambdues entitats han rebut cadascuna 492 euros, fruit dels prop de 1.000 euros que es van obtenir a la caminada popular solidària que organitzen conjuntament i que es va dur a terme el 31 de maig passat.

L’acte ha comptat amb la participació, per part del Cos policial, de Joan Puig, cap de Relacions amb la Comunitat dels Mossos a la Seu; Sergi de Pablo, de l’oficina de Suport al Comandament de l’ABP de l’Alt Urgell, i el sotsinspector Josep Nieto, cap de la comissaria de la Seu. I per part de l’AECC Alt Urgell, han rebut la donació la seva presidenta, Montse Herreros, i Lorena Gravet, treballadora social de l’entitat.

Joan Puig ha explicat que aquesta caminada serveix també per a donar a conèixer la tasca més col·laborativa que duu a terme la Fundació Mossos d’Esquadra, que presta suport sobretot a orfes de famílies de policies i a companys de feina que pateixin malalties greus com el càncer. El representant policial també en destaca que, alhora, volen aprofitar per a divulgar el patrimoni local i per això les primeres tres edicions han estat dedicades a les esglésies i ermites que es poden trobar al voltant de la Seu.

De la seva part, Montse Herreros es mostra molt satisfeta per aquesta col·laboració, perquè ambdues entitats comparteixen objectius semblants i d’aquesta manera “unim tota la població de la Seu i és una activitat bonica per a veure’s i saludar-se”. Herreros explica que la idea ha crescut en aquests tres anys i, a més a més, enguany van poder-la fer amb bon temps i amb un ambient agradable i d’unió. Lorena Gravet hi afegeix que aportacions com a aquesta els ajuden a consolidar les activitats que impulsen i a fer l’associació més propera i a animar la gent a participar en propostes adreçades als pacients, com ara les sessions de ioga, exercici físic, activitat aquàtica o grups de suport a les famílies.

Ambdues entitats preveuen continuar amb la col·laboració i ja preparen la quarta edició, per a la qual estudien la possibilitat de traslladar-la a la tardor, per tal de facilitar una major participació i no coincidir amb una època en què hi ha moltes activitats a la Seu com és la primavera.

La caminada d’enguany tenia la sortida i l’arribada a l’Alberg Xanascat i va permetre als participants conèixer les ermites i temples que hi ha al voltant d’Anserall, tot passant també per Castellciutat. La jornada es va completar amb un dinar popular.