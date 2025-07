L’ANC-AD posa en marxa una línia directa de denúncia per a reportar continguts d’abús sexual infantil a Internet

Oficines de l’ANC-AD (SFGA)

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) posa en funcionament la primera línia directa andorrana per a denunciar de forma anònima continguts d’abús sexual infantil a la xarxa, coneguts com a CSAM (Child Sexual Abuse Material). Aquesta iniciativa arriba després de l’acceptació d’Andorra a la xarxa internacional Inhope, el passat 17 de juny, un pas clau que marca l’inici d’un compromís actiu del país en la lluita contra l’explotació sexual infantil en línia i que ja posava les bases per l’impuls d’aquesta nova eina. Està ja operativa des de la pàgina web oficial de l’ANC-AD: https://www.anc.ad/.

Què és el CSAM?

El CSAM (material d’abús sexual infantil) inclou qualsevol tipus de contingut digital que mostri, promogui o representi menors d’edat en contextos sexuals, explosius o inadequats. Pot adoptar moltes formes, algunes molt evidents i altres més subtils:

Fotografies o vídeos on es mostrin menors en situacions sexuals o eròtiques.

on es mostrin menors en situacions sexuals o eròtiques. Dibuixos, animacions o contingut generat per intel·ligència artificial que impliqui menors en actes sexuals.

que impliqui menors en actes sexuals. Enregistraments obtinguts sense consentiment o robats de càmeres domèstiques o escolars.

de càmeres domèstiques o escolars. Pàgines web o canals de xarxes socials que promoguin o distribueixin aquest material.

Converses o plataformes on es fomenti la pornografia infantil, encara que no hi hagi imatges explícites.

En definitiva, qualsevol forma de representació sexual d’un menor és un delicte i ha de ser reportada immediatament.





Per què és important disposar d’una línia directa de denúncia?

És un canal de comunicació segur, ràpid i confidencial perquè la ciutadania pugui col·laborar activament amb les autoritats. És una eina que permet:

Denunciar de manera anònima continguts sospitosos trobats en xarxes socials, llocs web, fòrums o serveis de missatgeria.

continguts sospitosos trobats en xarxes socials, llocs web, fòrums o serveis de missatgeria. Facilitar que experts de l’ANC-AD puguin analitzar i actuar ràpidament sobre el contingut reportat.

sobre el contingut reportat. Derivar la informació a la xarxa Inhope, que permet actuar globalment per a retirar aquest contingut de la xarxa i col·laborar amb cossos policials internacionals.

Aquest canal permet complementar les denúncies formals que ja es poden fer davant de la Policia, amb la diferència que el canal telemàtic que ara es posa en marxa és anònim i no requereix cap tràmit legal ni identificació prèvia. Només cal indicar un enllaç, una descripció del contingut sospitós i l’equip especialitzat s’encarrega de la resta.





Avantatges per a Andorra d’incorporar-se a Inhope

La xarxa Inhope inclou més de 50 línies nacionals a tot el món i col·labora estretament amb la Interpol, Europol, plataformes tecnològiques globals (com Google, Meta o TikTok) i els cossos policials.

Amb la seva incorporació, Andorra forma part d’un sistema internacional de detecció i eliminació ràpida de continguts d’abús infantil. A més, reforça la seva capacitat de resposta davant del delicte cibernètic relacionat amb menors i demostra el seu compromís amb la protecció de la infància i amb els drets digitals. En aquest sentit, es millora la cooperació policial i judicial amb altres països i també permet crear estadístiques i informes regulars per entendre i prevenir aquest fenomen.





Una eina per a tothom

La línia directa s’adreça a tota la ciutadania: famílies, educadors, empreses, tècnics, joves i qualsevol usuari d’internet. Amb el simple gest de reportar un contingut dubtós, cada persona pot ajudar a protegir un menor i evitar la difusió de material il·legal.

És especialment útil en casos com:

Descobrir un contingut estrany en un dispositiu d’un menor.

Trobar enllaços sospitosos a xarxes socials, fòrums o canals de vídeo.

Detectar missatges o imatges preocupants en grups de missatgeria.

Ser testimoni d’activitats sospitoses en línia.

Segons el director de l’ANC-AD, Jordi Ubach, “amb aquesta línia directa de denúncia, Andorra s’alinea amb els estàndards internacionals més avançats en ciberseguretat i protecció infantil. Qualsevol persona pot aportar el seu granet de sorra. No és necessari ser expert ni identificar-se. Només cal actuar amb responsabilitat i valentia. Protegir la infància és responsabilitat de tots.”