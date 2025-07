Reunió entre la Subdelegació del Govern espanyol i la delegació territorial de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran

Sílvia Romero i José Crespín. Foto: Subdelegació

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, s’ha desplaçat aquest dilluns a Tremp on ha mantingut una reunió de treball amb la delegada territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero. Es tracta de la primera reunió de coordinació territorial entre la Subdelegació del Govern a Lleida i la delegació territorial a l’Alt Pirineu i Aran dins el nou marc de cooperació i coordinació entre l’administració del Govern d’Espanya a Catalunya i les diferents delegacions territorials del Govern de la Generalitat que es va posar en marxa el passat mes de maig en una reunió entre el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. En aquesta reunió també hi van assistir els quatre subdelegats catalans i tots els delegats territorials del Govern de la Generalitat.

Tal com ha explicat el subdelegat, “impulsem d’aquesta manera, la col·laboració entre totes dues administracions per a treballar plegats en assumptes que afecten directament la ciutadania com són la seguretat, la mobilitat i les infraestructures o la transició energètica o els municipis. Diàleg i entesa -ha subratllat José Crespín- per a avançar en projectes necessaris i seguir progressant ja que totes dues administracions tenim la mirada posada en millorar el nostre territori”.

Per la seva banda, la delegada territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran ha assenyalat que “iniciem aquestes reunions periòdiques per a abordar conjuntament les qüestions que són d’interès per a totes dues administracions, pel bon desenvolupament de projectes i per a la resolució de les preocupacions conjuntes”.