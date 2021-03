Llibre d’artista de Joan Fontcuberta amb motiu de l’exposició ‘Kinsugi’ inaugurada a Andorra

Amb motiu de l’exposició ‘Kintsugi’, de Joan Fontcuberta, el Govern d’Andorra i la prestigiosa editorial RM han editat un llibre d’artista amb el mateix nom de la mostra. L’exposició continua oberta i es pot visitar a la sala temporal del Museu Fàbrica Reig fins al 2 de maig,

El llibre, concebut per Joan Fontcuberta i dissenyat per Hermanos Berenguer, és una edició especial amb enquadernació japonesa que segueix l’esperit de la mostra, inspirada en la poètica inherent al kintsugi, que consisteix a reparar peces de ceràmica trencades marcant les fractures amb fil d’or. Les cicatrius, doncs, no són dissimulades, sinó emfasitzades com a testimonis de l’experiència soferta.

Tant el llibre com l’exposició recullen una selecció de fotografies de la sèrie ‘Trauma’, provinents d’arxius fotogràfics d’arreu del món, inclòs l’Arxiu Nacional d’Andorra, que l’artista ha visitat a la recerca d’imatges malmeses: positius o negatius antics, deteriorats físicament o químicament, que constitueixen un terreny en què es barallen el temps i la memòria.

La presentació del llibre s’ha dut a terme a l’Auditori de Sant Julià de Lòria i a part de l’artista català també hi han pres parts uns dels autors del text, Céline Friburg, Montserrat Ronchera, així com Ramon Berenguer, de l’editorial RM.

El llibre es podrà adquirir a l’acte de presentació i també a partir del dia 1 d’abril al Museu Fàbrica Reig.