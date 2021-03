Andorra s’emporta el primer premi de les categories A i B del Solo Youth Sax

Durant el dia d’avui ha tingut lloc la quarta edició del Solo Youth Sax, el concurs per a infants i joves saxofonistes menors de 18 anys. Aquest matí s’han disputat les categories de menor edat, que han tingut com a guanyadors: Elisenda Gallardo, categoria A; Pere González de Alaiza Manubens, categoria B; Mafalda Maia, categoria C.

Aquesta tarda s’ha celebrat el concurs dels joves entre 15 i 18 anys i la italiana Chiara Beatrice s’ha alçat amb la victòria, una jove saxofonista que a més s’havia classificat per a la semifinal de la categoria absoluta.

El concurs s’ha desenvolupat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i ha comptat amb 19 participants, 55% dels quals d’origen internacional. En aquest sentit, el concurs ha comptat amb un total de 9 andorrans, tots estudiants de l’Institut de Música d’Andorra la Vella i dos d’ells guanyadors d’un primer premi.

“Estem especialment satisfets de transmetre la nostra passió per la música als estudiants del centre. Andorra podria donar en els propers anys saxofonistes de renom al panorama musical internacional”, explica Efrem Roca, director i organitzador de l’Andorra Sax Fest.

Els aspirants de la categoria A han tocat i la cançó L’éléphant et la poupée d’Alain Crepin i la guanyadora ha estat obsequiada amb 110€ en vals de compra en establiments musicals. El guanyador de la categoria B ha aconseguit un premi en vals de compra de 130 €, gràcies a la seva interpretació d’Espiritual et danse exòtiques de Jean Avignon.

Pel que fa als joves d’entre 12 i 15 anys, categoria C, la peça escollida ha estat Light of Sothis, d’Amy Quate, amb premi de 300 € en vals de compra per la seva guanyadora.

La màxima categoria del Solo Youth Sax, guardonada amb un Saxofon Alt Yamaha YAS-480 valorat en 1.400€, 250 € en vals de compra, diversos accessoris per al saxofon i una actuació per a la propera edició del festival, ha estat disputada per 7 participants i finalment Chiara Beatrice n’ha resultat la guanyadora.

La guanyadora només fa quatre anys que toca el saxo i, sorprenentment, en la seva primera participació el 2018 ja va resultar guanyadora de la categoria C: “el Solo Youth Sax és un dels concursos més importants del món per a joves músics i tothom el voldria guanyar. Per mi, el més important és fer una bona actuació, aprendre dels altres i tenir la mentalitat que no es tracta només d’un concurs sinó d’un festival de música”, explica la jove.