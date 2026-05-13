Jaume Bartumeu assisteix, a París, al “Banquet du 10 mai”

L’excap de Govern, Jaume Bartumeu, ha participat, aquest dimarts, a París, a l’edició d’enguany del “Banquet du 10 mai” amb el qual l’Institut François Mitterrand commemora l’aniversari de l’elecció de François Mitterrand a la presidència de la República francesa i que, per tant, va esdevenir copríncep francès d’Andorra.
Durant l’acte Jaume Bartumeu va conversar amb l’expresident espanyol, el socialista Felipe González, que va ser l’encarregat d’adreçar un parlament als assistents.
Bartumeu també ha parlat amb l’exprimer ministre francès, Bernard Cazeneuve i posteriorment ha saludat al també exprimer ministre gal, Manuel Valls.
Jaume Bartumeu ha convidat Gilbert Mitterrand, que no ha visitat mai Andorra, a fer un proper desplaçament al Principat.