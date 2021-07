L’itinerari Riberamunt incorpora una escultura de Pere Moles en el tram del camí Ral al Serrat

Els cònsols d’Ordino, J. Àngel Mortés i Eva Choy, s’han desplaçat fins al Serrat, al camí Ral, després que l’estripagecs de Pere Moles s’hi hagi instal·lat de manera definitiva. L’escultura va ser adquirida pel Comú d’Ordino amb l’objectiu d’integrar-la al nou corredor turístic que valora els pobles de la vall d’Ordino.

L’art contemporani, ja present a la Ruta del Ferro, amb les escultures de gran format, fruit dels Simposis internacionals d’escultura al voltant del ferro, s’integra amb aquesta peça al projecte Riberamunt i li dóna continuïtat

fins al Serrat. L’escultura de ferro monocroma, de color vermell, incorpora la silueta d’un estripagecs retallada, que queda emmarcada en una biga de tres metres d’altura i mil quilos de pes. Aquest estripagecs va estar exposat al jardí de Cal Pal com a peça integrant de l’exposició que Moles va presentar en aquest centre cultural de la Cortinada, dedicat a la divulgació de l’arquitectura en pedra seca.

L’exposició Estripagecs: contrastos, fusió i memòria es va presentar just fa un any a Cal Pal. L’estripagecs és un element molt present a l’arquitectura pirinenca que es posava com a protecció a les finestres de les cases. L’abstracció de Moles ha esdevingut un símbol a la parròquia d’Ordino, gràcies al conjunt escultòric del Grau de la Llosa que es troba a la pista forestal del Parc natural de la vall de Sorteny, i també coronen sis dels pics més emblemàtics de la parròquia.