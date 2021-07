Cancel·lat el concert de DJ Snake a l’Andorra Mountain Music previst per a aquest dissabte 24 de juliol

El concert de l’Andorra Mountain Music previst per aquest dissabte 24 de juliol amb DJ Snake es cancel·la. Andorra Turisme i l’artista estan en aquest moments estudiant la possibilitat que es pugui traslladar l’actuació prevista en properes edicions de l’Andorra Mountain Music.

La intenció inicial d’Andorra Turisme era donar continuïtat al festival i en aquest sentit, la setmana passada, vista la impossibilitat que el grup Texas es pogués desplaçar a Andorra es va considerar oportú reprogramar el cartell incloent el popular productor francès, conegut com DJ Snake, perquè el sector turístic i hoteler pogués mantenir el seu volum de reserves durant el mes de juliol.

Malgrat aquesta voluntat, l’augment de les restriccions sanitàries als països veïns juntament amb les restriccions pròpies del festival han fet que el ritme de venda d’entrades no fos l’esperat i per això, Andorra Turisme i l’artista han decidit cancel·lar el concert previst per aquest dissabte.

Totes aquelles persones que hagin comprat una entrada pel concert de DJ Snake podran rebre el reemborsament íntegre del seu cost a través del canal pel qual la van adquirir o bé, conservar les entrades en el cas que finalment aquest concert es posposi.

El concert de David Guetta segueix endavant

Ara bé, aquesta situació no suposa cap canvi de cara a l’últim concert de l’Andorra Mountain Music previst pel 31 de juliol on actuarà David Guetta i que, des de ja fa unes setmanes, ha penjat el cartell d’entrades esgotades.