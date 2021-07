Love of Lesbian i Carolina Durante, plats forts de la Festa Major d’Andorra la Vella

Andorra la Vella celebrarà els propers 6, 7, 8 i 9 d’agost la Festa Major, després que l’any passat es decidís anul·lar-la a causa de la pandèmia. Els programa dels quatre dies grans de la parròquia té, com a cap de cartell, el grup de pop-rock indi català Love of Lesbian, que actuarà a l’aparcament del Parc Central el dilluns 9 d’agost a les 20.30 hores. Els altres grans concerts d’enguany, al mateix escenari i també a les 20.30 hores, seran Carolina Durante, que actuarà el divendres 6 d’agost, i la Casa Azul, previst per al dissabte 7.

Així ho han anunciat aquest dimecres al migdia la cònsol major, Conxita Marsol, i el conseller de Conseller de Cultura i de Turisme, Miquel Canturri, que han donat els detalls d’una edició de la Festa Major que manté la qualitat dels anys anteriors i que s’ha hagut d’adaptar a les exigències de la crisi sanitària per poder oferir “les màximes garanties”. En aquest sentit, la cònsol major ha recordat que davant la situació actual s’ha treballat fins a darrera hora per a adaptar totes les activitats als protocols establerts pel ministeri de Salut, i ha avançat, també, que no es descarta que hi pugui haver modificacions o noves mesures en funció de l’evolució que tingui la pandèmia al llarg dels propers dies.

Amb tot, Conxita Marsol ha recordat que a diferència de la situació de l’any passat, enguany ja hi ha un important percentatge de població vacunada contra la COVID-19 i per això s’ha considerat tirar endavant la celebració tot i que, alhora, ha demanat a la ciutadania comprensió i prudència perquè es respectin les mesures i s’actuï amb responsabilitat. “La ciutadania es mereix la Festa Major, perquè tothom ha fet molts esforços el darrer any i mig i calen també moments d’esbarjo”, ha exposat.

Als concerts i els actes que puguin comportar més concentració persones, com el Ball del Contrapàs, l’ús de la mascareta serà obligatori malgrat ser activitats que es desenvoluparan a l’aire lliure i l’aforament estarà limitat. Per ballar el Ball del Contrapàs, a més, caldrà inscripció prèvia a La Llacuna i també presentar un certificat de vacunació, o un test d’antígens o una TMA.

El programa

Sobre el detall del programa, Miquel Canturri ha explicat que en aquesta edició, a més dels tres grans concerts, s’ha previst música en directe a les tardes amb les orquestres De noche i la Principal de la Bisbal, sardanes i el Ball del Contrapàs, quatre espectacles de circ, el Mercat de la Vall durant tot el cap de setmana de Festa Major, l’Aquaparc de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila amb entrada a 1 euro i l’oferta esportiva tradicional de cada any, com el concurs de pesca i tornejos de vòlei, escacs i tennis taula.

Les activitats, a més, tindran lloc en diferents punts de la parròquia per afavorir la distribució de la ciutadania. Així doncs, els concerts grans es faran a l’aparcament del Parc Central; el ball del Contrapàs, les sardanes i els concerts de De noche i la Principal de la Bisbal tindran lloc a la plaça del Poble; el teatre, les havaneres i les sardanes se celebraran a la plaça de l’antiga Caserna de Bombers; i el circ es distribuirà entre la plaça Guillemó i la plaça de l’antiga Caserna de Bombers.

En el cas dels concerts i els balls de tarda (Love of Lesbian, La Casa Azul, Carolina Durante, De Noche i la Principal de la Bisbal) caldrà adquirir prèviament l’entrada a andorralavella.ad/entrades i els tiquets es posaran a la venda la setmana vinent. Tal com ha explicat la cònsol major, enguany s’ha decidit establir preus populars (5 euros per a De Noche i la Principal de la Bisbal; 10 euros per Carolina Durante i La Casa Azul; i 20 euros per Love of Lesbian) per a accedir a aquestes activitats en ser la manera més adequada per poder controlar l’aforament. En el cas dels tres concerts grans l’accés estarà limitat a un màxim de 2.000 persones.

A més, les begudes i el menjar no estaran permesos al recinte on es facin els concerts.

El conseller de Cultura i de Promoció Turística també ha anunciat un projecte “històric” que veurà llum durant la Festa Major i que s’ha mostrat convençut que agradarà molt a la ciutadania. Es tracta de l’exposició Andorra la Vella, el batec d’un poble, vist per Valentí Claverol, una mostra i un catàleg integrats per una seixantena d’imatges del fons de Valentí Claverol de l’Andorra la Vella de la primera meitat del segle XX. A través d’aquest recull es mostra el dia a dia de la parròquia, com s’han transformat els carrers i l’entramat urbà, fets històrics rellevants com l’entrada dels Gendarmes al país o el sufragi femení, i sobretot, la gent d’Andorra la Vella d’aquell temps. L’exposició s’inaugurarà el dissabte 7 d’agost a les 18 h al Centre Cultural La Llacuna.

D’altra banda, el pregó del divendres a la tarda aquest any anirà a càrrec de José Maria Costa, President de la Câmara Municipal (alcalde) de Viana do Castelo, una de les zones d’on prové una part més important dels residents lusitans a Andorra. D’aquesta manera, Costa tornarà la visita que Conxita Marsol va fer a la localitat lusitana l’agost del 2019, quan va ser convidada per les autoritats locals a assistir a les festes de la Romaria de Nossa Senhora d’Agonia.

El programa sencer de la Festa Major 2021 es pot consultar a www.andorralavella.ad