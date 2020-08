Diagnosticats una dotzena de nous casos de Covid-19 des de divendres

El Govern ha informat que des del passat divendres s’han diagnosticat una dotzena de nous casos de Covid-19. Deu d’ells ja es trobaven en aïllament en ser contactes de casos confirmats anteriorment i els altres dos són “nous”. D’aquesta manera, el total de casos diagnosticats des de l’inici de la pandèmia a Andorra puja als 937.

Alhora, hi ha hagut 14 persones que han rebut l’alta aquest cap de setmana passat. Així, hi ha 64 casos actius, dos menys dels que hi havia divendres. Des de l’inici de l’emergència sanitària han estat 821 les persones que han superat la infecció de coronavirus SARS-CoV-2.

El nombre de defuncions no ha experimentat cap canvi en les últimes setmanes i a l’hospital no hi queda cap pacient ingressat amb infecció en actiu de Covid-19.