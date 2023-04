L’Institut Joan Brudieu de la Seu acull el DiMatPirineus 2023

Cartell del DiMaTPirineus 2023 (RàdioSeu)

L’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell acollirà aquest dissabte, dia 15, el Dissabte de les Matemàtiques Transfronterer dels Pirineus (DiMatPirineus). Aquest esdeveniment de recent creació reuneix alumnes i professors per a parlar de matemàtiques i per a compartir i ampliar coneixements en aquesta matèria científica.

La jornada començarà al matí (9.15 h) amb la benvinguda als assistents i al cap de mitja hora començaran les xerrades per a alumnes. Josep Álvarez Montaner (professor de la Universitat Politècnica de Catalunya), parlarà d’aplicacions de l’àlgebra abstracta. Alejandra Cabaña (Universitat Autònoma de Barcelona) oferirà la xerrada ‘Tot l’atzar del món (i el seu control) està en les successions de cares i creus’. I Núria Fagella (Universitat de Barcelona) parlarà dels fractals com a models matemàtics de la natura.

Després d’una pausa per a esmorzar, a partir de 2/4 de 12 del migdia hi haurà formació per als professors. En aquest bloc, Iolanda Guevara Casanova, professora de la UAB i membre del Departament d’Educació de la Generalitat, impartirà un taller titulat ‘La transformació de figures geomètriques en la història de les matemàtiques, una eina per a treballar la geometria a l’aula de secundària’. Aquest taller compta com a formació permanent reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat.

El DiMatPirineus 2023 té el suport de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, l’IDAPA, el Govern d’Andorra, el Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya i la UAB.