L’Insomni 2024 proposa per a aquest estiu prop de 30 activitats per a joves de la Seu i comarca

Cartell de l’Insomni 2024 (Aj. la Seu)

Aquest any el programa d’oci alternatiu per a joves a la Seu d’Urgell i comarca, Insomni, proposa un total de 28 propostes de diferent temàtiques que tindran lloc del 25 de juny al 26 d’agost amb teatre, música, esport, jocs, cinema, benestar, art, espectacles, entre d’altres activitats per a gaudir de les vacances estivals. La regidora de Joventut de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, explica que “un any més, arriba Insomni i amb ell la il·lusió dels vespres d’estiu. Continuem amb una diversificació de propostes per a tots els gustos i totes les edats. I animem a tothom a participar de les activitats i omplir els diferents espais de la ciutat de vida”.

Del total de les 28 activitats, 22 són a la Seu i 6 a altres poblacions de la comarca. Un any més, en la confecció d’aquesta àmplia programació estiuenca s’ha pogut comptar amb molts joves, així com la Regidoria de Festes i el Servei d’Esports, a més a més de comptar amb diferents agents com la xarxa SAI i el servei d’Igualtat, la coral Encoratjades, Allau, l’Escola de Teatre, el Club Cadí Canoe Kayak, el Refugi, el CAU, el grafiter Oriol Garreta, Dj’s joves locals, Meteopirineus, Cinemes Guiu, artistes com Ariadna Llobet, entre d’altres.





Novetats estiu 2024

Com a novetat d’enguany, destaca l’actuació musical de “Black sun quartet” que tindrà lloc dijous 4 de juliol al Parc del Cadí, a les 19:30 hores. També com a novetat destaca el monòleg del 25 de juliol, amb teatre Nus, organitzat per l’àrea d’Igualtat del Consell Comarcal. També destacar la nit del 31 de juliol, ja que el carrer Canonges serà l’escenari d’un concert coorganitzat amb El Refugi, de música electrofolk, i un bingo musical, a càrrec del CAU.

Aquest estiu hi haurà dues sessions de piscina nocturna, el 18 de juliol i el 19 d’agost, coorganitzades amb el Servei d’Esports, una de les activitats més esperades pels joves del municipi. Pel que fa a la sessió del 19 d’agost, hi haurà l’actuació de la dj Lia Jensen, qui actua amb un violí. I a més a més, Oriol Garreta farà un grafiti en directe amb llums de neó.

A destacar també l’actuació musical del dimarts 20 d’agost, dins dels actes previs de Festa Major, amb el grup Svetlana, dins del “Marrana world Tour”. Es tracta d’un duet musical barceloní nascut l’estiu de 2020 després d’anys de compondre cançons durant nits de festa interminables. S’enfoca des del ‘divertimento’. Fan servir la música per a canalitzar la crítica a través de l’humor, així com la necessitat de comunió i empoderament.





Més activitats i inscripcions

El programa Insomni 2024 també proposa més activitats com caminades amb actuació musical, tres sessions de cinema a la fresca, que aquest estiu ofereix la novetat la venda de crispetes, a càrrec del CAU; la 3a edició del whipeout al Parc del Segre; la cursa d’orientació de la Festa Major; la tradicional gimcana de colles de Festa Major, diumenge 25 d’agost.

Una altra novetat d’Insomni és l’escaperoom de dilluns 26 d’agost, “Invasió alienígena”, amb diferents proves repartides pel municipi. Els participants es podran trobar amb un platet volador de 7 metres. Per a aquesta activitat es poden inscriure grups amb un màxim de 6 persones, i cada grup disposarà d’una tauleta digital i un altaveu.

Val a dir que per a participar en algunes d’aquestes activitats cal fer inscripció prèvia a l’enllaç http://agenda.laseu.cat/insomni que s’obrirà el pròxim dilluns 1 de juliol.

Per a més informació sobre el programa Insomni es pot trucar al 973 350 010, demanar per l’Àrea de Joventut i Infància, o bé enviar un correu a joventut@aj-laseu.cat.