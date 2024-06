Comença la temporada de ballades de sardanes a la Seu

Audició i ballada a la plaça de Catalunya de la Seu per la Diada Universal de la Sardana (RàdioSeu)

Amics de la Sardana ja ha començat la temporada de ballades a la Seu d’Urgell. El tret de sortida l’ha donat la celebració de la Diada Universal de la Sardana, aquest diumenge passat, que a la capital de l’Alt Urgell s’ha commemorat amb un dinar de germanor a l’Hotel Nice i amb una posterior audició a la plaça de Catalunya, a càrrec de la Bellpuig Cobla.

Tal com és habitual, totes les ballades es duran a terme cada diumenge en espais del centre de la ciutat i quasi totes seran al vespre (19.30 h). La més imminent tindrà lloc diumenge 7 de juliol, festa patronal de Sant Ot, quan es farà la tradicional trobada davant de la Catedral, a la plaça dels Oms, amb la interpretació per part de la Cobla Ciutat de Solsona.

El mateix mes de juliol també hi haurà ballades la resta de diumenges: el dia 14, a la plaça de les Monges, amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt; el dia 21, a la plaça del Camp del Codina, amb la Cobla Ciutat de Solsona; i el dia 28, a la plaça de Santa Magdalena, amb Vents de Riella.

El mes d’agost hi seguirà havent ballades cada diumenge a la mateixa hora (19.30 h): el 4 d’agost, a la plaça del Camp del Codina, amb la Bellpuig Cobla; el dia 11, a la plaça de les Monges, amb Vents de Riella; i el dia 18, novament al Camp del Codina, amb la Jovenívola d’Agramunt.

D’aquesta manera s’arribarà a la Festa Major de la Seu, en què no hi faltaran un any més les sardanes. La primera audició serà el diumenge 25 d’agost (20.00 h), a la plaça de Catalunya, amb la Bellpuig Cobla. Dilluns dia 26 n’hi haurà dues (12.00 i 20.00 h), totes dues a la plaça de les Monges i a càrrec de la Bellpuig Cobla. I per a acabar, dimarts dia 27 al vespre (20.00 h) la Principal de la Bisbal oferirà el seu concert de cobla a la plaça de Catalunya, just abans del ball de final de festa.

Per a completar l’estiu, la plaça de Catalunya també acollirà l’acte de la Diada Nacional, l’11 de setembre al matí, en què hi actuarà precisament la Cobla 11 de Setembre. I finalment, el diumenge 15 de setembre es farà l’última ballada a la plaça de les Monges, amb la Cobla Vents de Riella.

La programació de totes aquestes ballades és possible gràcies a un gran nombre d’empreses i establiments de la Seu i l’Alt Urgell que col·laboren amb Amics de la Sardana, tal com es reflecteix al programa que aquests dies s’ha repartit per la ciutat. L’entitat també compta amb el suport de l’Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i la Diputació de Lleida.

Paral·lelament, aquest mes de juny Amics de la Sardana organitza un any més un curs gratuït per a tothom qui vulgui aprendre a ballar la dansa nacional catalana. Les sessions van començar el passat dia 7 i encara continuen amb la del dia 28, a 2/4 de 9 del vespre, a la Biblioteca Sant Agustí.