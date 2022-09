L’índex de vendes de grans superfícies creix un +8,4% al mes de juliol del 2022

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall, a Andorra, experimenta una variació positiva del +8,4%, a preus corrents, el mes de juliol del 2022 respecte el juliol de l’any anterior. Pel que fa al desglossament de l’índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris augmenta el +25,2% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) disminueix el -6,3% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Aquesta variació general anual se situa per sota de la xifra d’Espanya (+12,2%) i per sobre de la de França (6,5%).

Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (descomptant l’efecte dels preus), augmenta el +2,5 % al juliol del 2022 en comparació amb el període homòleg de l’any anterior, les vendes de productes alimentaris creixen el +14,5% i les vendes de la resta de productes disminueix el -9,6%.

D’altra banda, l’evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials al juliol del 2022 creix el +0,2% respecte al mateix mes de l’any anterior, més del 65% són dones i més del 93% disposa de contractes a jornada completa.