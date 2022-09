El sector turístic de l’Alt Pirineu i Aran confirma l’augment de visitants d’aquest estiu

El sector turístic de l’Alt Pirineu i Aran ha confirmat els bons resultats d’aquest estiu, tot coincidint amb la fi de la temporada. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha comunicat que, d’acord amb les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, al conjunt de la demarcació les pernoctacions han estat un 8,57% per damunt de les de 2019 -l’últim any abans de la pandèmia- i un 6,37% superiors a l’any passat. També ha augmentat la xifra de viatgers: un 0,37% respecte al 2019 i un 9,3% en relació al 2021.

La suma total de viatgers registrats ha estat de més de 390.000, que han fet unes 982.600 pernoctacions entre juny, juliol i agost. La vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, ha valorat satisfactòriament aquestes dades malgrat la previsió que les dades finals de setembre sí que seran inferiors a les de l’any passat, en bona part a causa de l’avançament del curs escolar a Catalunya, on enguany ha començat una setmana abans de l’habitual.

Tot i els bons resultats, aquests no han estat iguals per a tots els segments. El turisme rural ha registrat un increment del 30% de pernoctacions al juny i el juliol, respecte al 2019, però ha baixat un 4,67% en comparació amb el mateix període de l’any passat.

El sector del càmping, amb un comportament “extraordinari” l’any passat i durant tot el primer semestre d’enguany, ha mantingut la bona línia i als dos primers mesos d’estiu va augmentar les xifres d’ocupació un 41% en relació amb el 2019 i un 3,8% respecte de l’any passat.

De la seva banda, els apartaments turístics han tingut un 25% més de pernoctacions que el 2019 i un 17% més que el 2021. El nombre de viatgers també ha comportat un increment d’un 24% respecte del 2019 i un 34% sobre el 2021.

Finalment, el sector dels hotels ha retrocedit un 1,6% en relació al 2019 (sumant juny, juliol i agost), però ha augmentat les pernoctacions en un 7,8% respecte al 2021. En els dos primers mesos d’estiu, juny i juliol, el sector ha tingut un millor comportament que l’any passat (18,6% més de pernoctacions que l’any passat i 2,4% més que el 2019). L’agost també ha estat bo, amb ocupacions de fins al 100% la setmana anterior i posterior al 15 d’agost, però a partir del 21 d’agost el percentatge va caure notablement, cosa que va fer que en el balanç final de l’agost hi hagués un descens del 3%.

Acords de col·laboració

D’altra banda, el Consell d’Administració del Patronat de Turisme ha aprovat la concessió de subvencions als consells comarcals de la demarcació per a aquest 2022, per un import de 207.000 euros, per a la promoció turística a escala local. Concretament, cada comarca rebrà 18.000 euros, tret de la Cerdanya, que en rep 9.000 atès que la Diputació només té competències a la meitat oest de la comarca, i l’Aran, que ja disposa d’un conveni específic.

També s’ha acordat el conveni de col·laboració amb l’Associació Ruta del Vi de Lleida per a promocionar l’enoturisme, amb un import de 26.000 euros, i el pacte amb FGC per a la prestació del servei turístic del Tren dels Llacs, amb una aportació de 56.159 euros per a cobrir el 37,5 % del dèficit d’explotació d’enguany.