L’IDAPA organitza, a la Seu, la segona Jornada d’Habitatge Rural i de Muntanya

L’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) organitza la seva segona Jornada d’Habitatge Rural i de Muntanya, inclosa en els treballs de la Taula d’Habitatge a la regió pirinenca. La sessió es durà a terme aquest dimarts vinent, 30 de setembre, a la Sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell. Aquesta jornada dona continuïtat a la primera que es va fer, amb èxit de participació, l’any passat a Sort. En aquesta ocasió se centrarà en les mesures fiscals, una eina que segons l’IDAPA “pot ser útil per a incidir en l’accés a l’habitatge i en la gestió del parc immobiliari existent, especialment quan es parla de municipis petits que afronten reptes singulars”.
La trobada també forma part d’un programa de tres sessions impulsat conjuntament amb la Taula Territorial d’Habitatge Rural de Catalunya, amb la col·laboració de força entitats i agents del territori. Les inscripcions es poden fer per internet.
La jornada començarà a 2/4 de 10 del matí amb la benvinguda a càrrec d’Amàlia Sanz, directora de l’IDAPA, i Júlia Leigh, coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran. Tot seguit s’explicarà la feina realitzada des de la Taula d’Habitatge. A les 10 començarà la xerrada ‘Fiscalitat municipal i dret a l’habitatge: reptes i oportunitats’, per part d’Albert Navarro, professor titular de dret financer i tributari del Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona. A 3/4 d’11 es presentarà la ‘Guia d’habitatges buits als municipis rurals i de muntanya’, elaborada per la cooperativa d’arquitectura Celobert.
Després d’una pausa, a 2/4 de 12 hi haurà una taula d’experiències sobre fiscalitat aplicada a l’habitatge cooperatiu, fórmules alternatives d’accés i recàrrecs i bonificacions a habitatges buits, tot mostrant els casos de la comarca de l’Urgell i del municipi de Sant Feliu de Guíxols. I a la una del migdia hi haurà el debat final.