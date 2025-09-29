Una ciclista resulta ferida en caure de la bicicleta al coll de la Botella

Segons informa el Cos de Policia, una ciclista de 23 anys va resultar ferida aquest passat diumenge, al migdia, quan va caure de la seva bicicleta. L’accident de la dona va localitzar-se al punt quilomètric 11,050 de la carretera general número 4 (CG-)4, concretament al coll de la Botella, dins del terme de Pal, a la parròquia de la Massana.
El mateix servei de l’ordre, que va rebre l’avís alertant de l’incident viari a les 12:32 hores, assenyala que en el sinistre no es va veure implicat cap altre vehicle.