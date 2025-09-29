El Caldes Festival reuneix més de 5.000 espectadors i consolida la zona històrica com a nou punt neuràlgic

A Escaldes-Engordany, la segona edició del Caldes Festival ha reunit més de 5.000 persones al llarg del cap de setmana. Des de divendres i diumenge, el públic ha pogut gaudir d’una àmplia programació d’activitats i espectacles gratuïts a la zona històrica, enguany amb la col·laboració especial del Festivalot, de la mà dels Amics de les Arts. Els escenaris s’han repartit per la zona històrica, apropant a la ciutadania les compres i remodelacions que ha impulsat el Comú a la part alta. Des del jardí de la Borda Gabriel, passant per la plaça Santa Anna, la plaça de l’Església, el darrer tram de l’avinguda Carlemany, el passeig del Riu, la placeta del Madriu i la plaça de l’Obac. A més, les portes obertes a la Borda Gabriel han permès redescobrir aquest edifici patrimonial, en el qual en breu s’hi instal·larà el departament de Cultural.
La cònsol major, Rosa Gili, ha recordat que l’any passat encara hi havia zones en obres, com la plaça de l’Església o la Borda Gabriel. “El festival ha permès veure l’evolució dels treballs i apropar el que fa el Comú a la ciutadania. És la millor manera de revitalitzar tota aquesta zona i donar-la a conèixer als nostres ciutadans i visitants”, ha afirmat. Segons Gili, la zona històrica “ja és un nou punt neuràlgic de la parròquia, amb racons que s’han d’anar descobrint i que la gent s’han de fer seus”.
El festival ha destacat per la seva diversitat d’activitats i la capacitat d’atraure públics de totes les edats. El concert de Miki Núñez ha estat el gran reclam familiar; els espais lúdics i els tallers han captivat els més petits; i la sessió de DJ amb Dave Rowntree ha estat especialment celebrada pel públic adult. També han tingut molt èxit el punt fotogràfic instal·lat a la remodelada plaça de l’Obac i la zona de restauració de la plaça de l’Església. Així mateix, cal subratllar l’acollida positiva dels espectacles protagonitzats tant per talents locals com per artistes emergents, ja que la voluntat del Caldes Festival és també esdevenir un aparador per a noves propostes culturals i creatives.
Davant l’èxit d’aquesta segona edició i la bona acollida de la ciutadania, el Comú d’Escaldes-Engordany reafirma la seva voluntat de donar continuïtat al projecte i seguir impulsant noves iniciatives per a dinamitzar la zona històrica. En paraules del conseller de Cultura, Valentí Closa, “aquesta edició ha mantingut i, fins i tot, superat l’èxit de l’any passat. Continuarem treballant perquè la cultura sigui un pol d’atracció i dinamització de la parròquia”.