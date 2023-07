L’IDAPA incrementa un 9,2% el seu pressupost el 2023

Parc Natural de l’Alt Pirineu (Ricardo Martín Vidal/Wikimedia Commons)

L’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), dependent del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, incrementarà enguany el seu pressupost de despesa un 9,2%, fins assolir els 2,5 milions d’euros, front els 2,2 de l’any passat. El Consell Rector de l’ens públic ha presentat el nou pressupost i els principals projectes als què es destinarà, a més d’aprovar els comptes i la memòria d’activitats del 2022.

L’objectiu de l’IDAPA és impulsar el desenvolupament socioeconòmic integral de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Aran, així com contribuir al desplegament de les polítiques de planificació territorial de la Generalitat.

Per a fer-ho, enguany disposarà de 2,5 milions d’euros, que es repartiran en els següents eixos d’actuació:

Polítiques de muntanya, digitals i cooperació territorial (1,6 MEUR): Accions per a la implantació d’àrees de 5G, cooperació en la digitalització de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), digitalització de rutes de muntanya, impuls de la Taula d’habitatge de l’Alt Pirineu i Aran i integració tarifària, suport a l’Escola de Pastors i Pastores. També inclou la línia de subvenció de promoció del patrimoni cultural i desenvolupament local, dotada amb 400.000 euros i que ha rebut un centenar de sol·licituds.



Dinamització econòmica i sectorial (837.000 euros): el suport al sector empresarial i turístic (322.000 euros) i al manteniment de la xarxa de camins (131.500 euros) s’endurà el gruix de la despesa, seguit d’accions de promoció del sector agroalimentari, cultural i patrimonial i d’educació i atenció a les persones.

L’IDAPA col·labora també en l’impuls de l’Estratègia del Pirineu, que vol generar oportunitats per a les persones que viuen i treballen en aquest territori, i contribuir així a un futur sostenible i amb segell propi per a les comarques que el constitueixen. L’Institut participa igualment en els treballs que impulsa el Departament de Territori català per a elaborar i aprovar una nova Llei de muntanya.