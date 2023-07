Júlia Muratet passa a la semifinal mundial del Queens’ Chess Festival

L’escaquista andorrana, Júlia Muratet (FEVA)

La jugadora del GEVA-CEA, Júlia Muratet (1705 FIDE), s’ha classificat per a les semifinals del món del Queens’ Chess Festival, el torneig en línia organitzat per la Comissió de la dona de la Federació Internacional d’escacs que ha reunit aquesta tarda de diumenge a 109 jugadores de tota Europa per a disputar l’eliminatòria continental.

La Júlia, que partia la 32 del rànquing inicial, ha assolit 6,5 d’11 punts possibles -guanyant la darrera partida a la candidata a Mestre d’Estònia Svetlana Pritulina (2022 FIDE)- i ha quedat en 20a posició, fet que li ha permès passar a la semifinal que agruparà a les 25 millors jugadores de cada continent el dissabte 15 de juliol.

D’altra banda, Alexandra Muratet (1668 FIDE), que partia la 36 al rànquing inicial ha quedat en la mateixa posició amb la meitat de punts possibles, 5.5 d’11 rondes.

La qualificació europea l’ha guanyada la Mestre FIDE D’Azerbaidjan, Malak Ismayil (2158 FIDE), amb 10,5 punts seguida per la seva compatriota i Mestre FIDE Laman HaJiyeva (2104 FIDE) amb 8.5 punts i la turca Aryan Ardogan (1426 FIDE) que ha fet una espectacular actuació amb 8 dels 11 punts.

La semifinal del món del Queens’ Chess Festival es tornarà a jugar a través de la plataforma Tornelo, a un ritme de 3 minuts més 2 segons d’increment per jugada, i les participants hauran de connectar la càmera web i el so ambient via videoconferència amb l’aplicació ZOOM. Muratet tindrà així l’oportunitat de lluitar per una de les vuit places que donen pas a la competició final, que es farà el 16 de juliol.

La guanyadora del Queens’ Chess Festival estarà convidada durant tres nits, amb totes les despeses pagades per a ella i un acompanyant, a la 45a Olimpíada d’escacs, que se celebrarà el setembre de 2024 a Budapest (Hongria).





El combinat internacional participa a la III Setmana Catalana de l’Esport

Avui diumenge també ha finalitzat la competició de la III Setmana Catalana de l’Esport on el combinat internacional comptava amb la participació de les germanes de la Riva, Ariadna (1677 FIDE) i Jana (1152 FIDE).

A la primera ronda el combinat internacional va empatar 2 a 2 amb les mallorquines del club Reis i Dames (amb taules d’Ariadna i derrota de la Jana) mentre que les dues partides restants van ser de derrota per a l’equip de les jugadores del GEVA-CEA. Finalment, el combinat internacional ha assolit 0,5 dels 3 punts.