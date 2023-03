Entra en funcionament la caldera de biomassa per a l’Escola Pau Claris i el Centre Cultural Les Monges, a la Seu

Nova caldera de biomassa ubicada al costat de l’Escola Pau Claris (RàdioSeu)

Aquesta setmana ha entrat en funcionament la caldera de biomassa que des d’ara dona servei de calefacció tant a l’Escola Pau Claris com a totes les dependències del Centre Cultural Les Monges de la Seu d’Urgell. El sistema s’ha instal·lat en una edificació construïda expressament per a aquesta finalitat a la parcel·la que hi ha entre l’estació d’autobusos i el centre escolar. Funciona amb estella que produeix i subministra Integra Pirineus.

Cal recordar que el projecte inicial preveia instal·lar la caldera al pati de l’antic Col·legi Lestonnac, dins l’actual edifici de Les Monges. Tanmateix, es va haver de modificar el planejament inicial en aparèixer al lloc unes importants restes arqueològiques de diferents cronologies i estructures, datades entre els segles XIII i XIX.

Segons els informes que han presentat els arqueòlegs responsables, el recinte té una gran importància històrica “perquè representa una part de la trama urbana medieval que fins llavors es desconeixia”. Per això, actualment se’n prepara la conservació amb l’objectiu de convertir-lo en un indret visitable per a explicar com era la Seu a l’Edat Mitjana.