Liberals retreu al Comú d’Escaldes-Engordany que “no sumi per la cultura”

El Comitè Parroquial de Liberals d’Andorra a Escaldes-Engordany lamenta que el comú liderat per Rosa Gili no s’hagi sumat al projecte ‘La Cultura no s’atura’ de Govern i la resta de comuns i que hagi optat per no donar suport a aquesta iniciativa per impulsar la cultura i els artistes a tot el país.

Des del comitè escaldenc consideren que amb “la persistència dels dirigents comunals d’anar sempre a contracorrent l’únic que s’aconsegueix és aturar la cultura a Escaldes-Engordany i un perjudici pels artistes i creadors de la parròquia”. De fet, titllen la posició comunal de “decebedora” per avantposar “les ganes de fer oposició a les polítiques de Govern a les d’ajudar al teixit cultural de la parròquia”.

Per als Liberals escaldencs no és cap excusa que el comú ja disposi d’una agenda cultural marcada, ja que en la situació actual “tots els esforços són pocs per ajudar a un dels sectors més castigats per la pandèmia”. A més, afegeixen que el cost, 9.000 euros, “no justifica deixar a la parròquia fora del projecte conjunt entre la resta dels comuns i el Govern d’Andorra”.

Per últim, emplacen als actuals mandataris comunals “a involucrar-se a fons i pensar primer en els interessos d’Escaldes-Engordany i no en tacticismes polítics qüestionables que l’únic que fan és perjudicar a la parròquia i als seus ciutadans i ciutadanes”.