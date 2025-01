Li demanen més de 26 anys per agredir sexualment l’exparella, de forma reiterada, al Pallars Jussà

L’audiència de Lleida (RàdioSeu)

L’Audiència de Lleida jutjarà, properament, un home acusat d’agredir sexualment l’exparella dues vegades i de trencar de forma continuada l’ordre d’allunyament que hi tenia vigent. La Fiscalia li demana penes que sumen 26 anys i mig de presó. Els fets es remunten al mes de novembre de 2022 quan un jutjat penal de Lleida va dictar una sentència de conformitat que va prohibir l’acusat aproximar-se a menys de 300 metres de la dona i comunicar-se amb ella durant dos anys.

Tanmateix, entre el novembre de 2023 i el març de 2024, l’home va acudir regularment a prop del domicili de l’exparella, al Pallars Jussà, desplaçant-se per les teulades dels immobles veïns. Segons indica la Fiscalia, en dues ocasions va accedir a la casa i va agredir la dona sexualment.

L’escrit d’acusació detalla que la primera agressió es va produir durant el mes de febrer de 2024 i, la segona, una setmana més tard. En el primer cas, l’home va violar la seva exparella i després va fugir del domicili de la dona. En el segon cas, la va intimidar i li va fer tocaments.





Peticions de condemna

Per l’agressió sexual amb intimidació i penetració, la Fiscalia demana una condemna de 15 anys de presó i, per la segona, 10 anys més. El ministeri fiscal també sol·licita 1 any i mig de presó per a l’acusat per un delicte continuat de trencament de condemna amb l’agreujant de multireincidència.

En conjunt, el ministeri públic sol·licita 16 anys de llibertat vigilada per a l’home després del temps a presó, la prohibició d’aproximar-se a menys de 300 metres de la víctima i de comunicar-se amb ella durant 35 anys, la prohibició de treballar en feines o oficis que impliquin un contacte amb menors durant un temps superior en 25 anys al temps de condemna i, finalment, que no pugui exercir la pàtria potestat de la filla que té en comú amb l’exparella.

La Fiscalia explica que, inicialment, la dona no va denunciar els fets “per por”. De cara al judici que se celebrarà a l’Audiència de Lleida no reclama cap indemnització econòmica en concepte de responsabilitat civil.