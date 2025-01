El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans s’organitza per a crear un nou nucli a la Seu

La presentació tindrà lloc aquest divendres

L’Ateneu Alt Urgell acollirà aquest divendres, 31 de gener, la presentació del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans a la Seu d’Urgell (SEPC). L’acte tindrà lloc a les 7 del vespre i servirà per a explicar la tasca del sindicat i la voluntat de crear un nou nucli a la capital de l’Alt Urgell. L’activitat per a donar a conèixer el SEPC es complementarà amb conferències a càrrec dels col·lectius Pirineu Viu i Arran. També es farà un sopar a preus populars i concerts amb Lo Martí de Térmens i la PD Bernada’s Sound System, a partir de dos quarts de 10 de la nit.

La presentació del sindicat estudiantil coincideix amb el quart any d’implantació a la Seu d’Urgell del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) d’INEFC Pirineus, que cursen 160 estudiants. Segons explica el SEPC, “arran de la crescuda exponencial del centre i la incorporació de les noves generacions, han anat sorgint entrebancs en la relació entre la institució i els alumnes”. En aquest sentit, es fa referència a “problemes a conseqüència de la novetat d’algunes assignatures impartides, la nova organització de les instal·lacions del municipi i costos econòmics extra que han d’afrontar els estudiants si volen cursar les formacions pertinents”.





Representació estudiantil

El nou nucli del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans es planteja “millorar l’organització estudiantil dins d’INEFC i el canal comunicatiu entre el professorat de la institució i l’alumnat”, tot plegat després de constatar que malgrat que existeix un ampli moviment juvenil a l’Alt Urgell -una comarca en la qual hi ha molts centres educatius i instituts- “encara no hi funciona cap organització sindical d’estudiants per a poder defensar els seus drets“.

Entre els objectius que es planteja el SEPC hi ha activar la representació d’alumnes a través de canals comunicatius entre autoritats educatives i alumnat; lluitar per la millora de les infraestructures i serveis que proporciona el centre -que tenen moltes vegades un sobrecost excessiu o no són les adequades per a la pràctica- i defensar els drets dels estudiants assegurant el compliment d’una educació de qualitat i accessible per a tothom.