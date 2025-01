Un abocador de runa a cada parròquia, la reivindicació dels constructors

L’abocador del Maià, a la parròquia d’Encamp (Comú d’Encamp)

Els constructors demanen un abocador de terres i pedres a cada parròquia abans que acabi la legislatura. També han reiterat la necessitat d’instaurar quotes comunals a la construcció. Ho ha assegurat el president d’ACODA, Miquel Àngel Armengol en una compareixença davant la comissió de Creixement Sostenible del Consell General. Es mostra favorable a la proposta dels pagesos que alguns abocaments es facin en terres que s’han d’anivellar.

Actualment, segons els constructors, només poden disposar de l’abocador del Maià, però no tot l’any i veuen difícil portar terres i pedres al de Sant Julià. Per això creuen necessària la creació d’una taula tècnica nacional d’infraestructures que reservaria terrenys per a equipaments públics i que tindria com una de les prioritats buscar abocadors a cada parròquia.

Els constructors han assegurat que hi hauria d’haver quotes parroquials de terrenys construïbles com ja es fa a la Massana.