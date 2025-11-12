L’FRJ reuneix experts internacionals per a analitzar models globals de pensions i inversió

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha commemorat aquest vespre el seu 10è aniversari amb la segona conferència del cicle “Pensions del futur: reptes i oportunitats d’avui”, titulada “Pensions i inversió: Models internacionals”, celebrada a l’Art Hotel d’Andorra la Vella. L’acte ha reunit destacats experts internacionals en gestió de fons de pensions per a compartir experiències, bones pràctiques i models d’inversió que garanteixin la sostenibilitat dels sistemes de jubilació en un context econòmic i demogràfic en transformació.
L’acte ha estat inaugurat per Jordi Cinca, president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació, que ha destacat la importància d’aquesta dècada de trajectòria com una etapa de consolidació i maduresa per a una institució que “té la responsabilitat d’assegurar el futur de les pensions públiques d’Andorra amb criteris de prudència, transparència i eficiència”. Cinca ha subratllat que l’FRJ és avui “un instrument de confiança al servei del país, que mira al futur amb visió de llarg termini”. Cinca ha explicat que amb els tres ponents “veurem com funciona el nostre fons, però també altres models que han estat exitosos com el de Gran Bretanya o Geòrgia, per exemple”.
Tot seguit, Xavier Bellavista, membre expert independent de la Comissió Gestora de l’FRJ i director d’assessorament en inversions i pensions de Mercer Consulting, ha obert el bloc de ponències amb una exposició centrada en l’organització i el model de governança del Fons. Bellavista ha explicat com es prenen les decisions d’inversió i ha detallat el pla estratègic de l’FRJ, orientat a incorporar les millors pràctiques internacionals en la gestió de fons de pensions.
Durant la seva intervenció, ha remarcat el compromís de l’FRJ per a mantenir rendibilitats superiors a la inflació andorrana, destacant alhora els principals canvis recents destinats a reforçar la transparència i la diversificació de les carteres. “El nostre objectiu és garantir estabilitat i creixement a llarg termini, preservant el poder adquisitiu de les pensions futures”, ha assenyalat Bellavista.
A continuació, Olivier Rousseau, exco-CEO del Fonds de réserve pour les retraites (França) i expresident del Comitè d’Inversions de la Pension Agency (Geòrgia), ha aportat una visió comparativa entre dos models públics de pensions amb realitats molt diferents.
Pel que fa al cas francès, Rousseau ha explicat que el Fonds de réserve pour les retraites es va crear el 2001 per a preparar el sistema de pensions per als dèficits futurs derivats de l’envelliment de la població, i que amb el temps ha hagut d’adaptar la seva política d’inversió per a respondre a les necessitats de liquiditat i sostenibilitat del sistema.
En canvi, a Geòrgia, la Pension Agency va néixer com un sistema de pensions complementàries obligatori creat des de zero, amb el repte de guanyar la confiança dels estalviadors i obtenir rendibilitats competitives amb costos molt controlats. Rousseau ha destacat que “el més important en la creació i gestió d’un fons públic és establir una governança sòlida i transparent, sense la qual cap estratègia d’inversió pot ser sostenible”.
Finalment, Elisabeth Fernando, directora d’inversions de NEST (National Employment Savings Trust) del Regne Unit, ha presentat el cas britànic com un model d’èxit internacional en pensions i inversió responsable. Ha explicat que el sistema, creat el 2010 amb ampli suport polític, va donar lloc a NEST com a entitat pública per a facilitar a totes les empreses —especialment les petites i mitjanes— l’accés a plans de pensions obligatoris i de baix cost.
Actualment, NEST gestiona els estalvis de més de 13 milions de treballadors, prop d’un de cada tres al Regne Unit. Fernando ha destacat que “invertir pel futur no és només una qüestió de rendibilitat, sinó també de responsabilitat”, tot subratllant que NEST aposta per inversions sostenibles que generen impacte social i ambiental positiu, sense renunciar a la solidesa dels resultats a llarg termini.
La jornada ha conclòs amb una taula rodona oberta a preguntes del públic, moderada per Maria Cosan, membre experta independent de la Comissió Gestora de l’FRJ, en què s’han abordat qüestions com la sostenibilitat dels sistemes de pensions, la gestió del risc davant la inflació i la importància d’integrar criteris ESG en les polítiques d’inversió pública.