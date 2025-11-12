El Pacte d’Estat reconeix la importància de la carta de Macron i resta en espera de la decisió definitiva del Consell de la UE

La delegació dels partits del Pacte d’Estat amb representació parlamentària, que aquesta setmana ha viatjat a Brussel·les per a reunir-se amb David McAllister i Željana Zovko, president i vicepresidenta de la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu, ha traslladat aquest dimecres al Pacte d’Estat les conclusions de la visita de treball. Durant l’estada a Brussel·les, els consellers generals també es van reunir amb Clara Martínez Alberola, assessora principal de la Comissió Europea, i alta funcionària que ha liderat les negociacions de l’Acord d’associació entre la Unió Europea, Andorra i San Marino, juntament amb el comissari Maroš Šefčovič.
Les reunions amb les institucions europees han permès als representants andorrans traslladar la importància d’obtenir una decisió del Consell de la Unió Europea en relació amb la naturalesa jurídica de l’Acord d’associació, així com obtenir el mandat de signatura, per a poder continuar el full de ruta cap al referèndum. Els consellers generals també han compartit amb la Comissió la necessitat que la presidència danesa mantingui els esforços per tal que es pugui adoptar una decisió política sobre la naturalesa jurídica de l’Acord. Cal recordar que els 27 estats membres han de prendre una decisió per unanimitat sobre aquesta qüestió.
En paral·lel, el cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut una comunicació escrita i signada pel president de la República francesa, Emmanuel Macron, que expressa la posició de França, que considera que l’Acord d’associació ha de ser de naturalesa jurídica mixta. En la mateixa carta el president francès recorda el suport constant de França a aquest projecte i comparteix plenament l’objectiu d’assolir una signatura i una conclusió ràpida d’aquest Acord.
Aquesta posició ja havia estat avançada per França en altres ocasions i contrasta amb la d’altres països, com ara Espanya, Itàlia i Alemanya, que defensen un acord exclusiu UE. Davant d’aquesta divergència d’opinions, la presidència danesa té el rol d’arbitrar i intentar acostar les diferents posicions dels estats membres. En aquest sentit, el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha assenyalat després de la reunió que “Andorra sempre s’ha mostrat a disposició per tot el que calgués als estats membres, però sabem perfectament on està el debat sobre la naturalesa jurídica de l’Acord i a qui pertany i, sobretot, a qui pertany la decisió”.
El Pacte d’Estat posa en relleu que la discussió sobre la naturalesa jurídica de l’Acord afecta únicament el procediment de ratificació i que, en cap moment, no es qüestiona el contingut de fons de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. Així, si és de competència exclusiva UE la ratificació per part Europea només implicarà el Parlament Europeu, mentre que si es considera mixt també caldria l’aprovació dels parlaments dels estats membres, que no podrien aportar modificacions al text de l’Acord, ja que el contingut es considera acceptat en el moment que el Consell de la UE n’autoritzi la signatura.
Pel que fa a l’aprovació per part del Parlament Europeu, els eurodiputats van confirmar a la delegació andorrana que un cop signat, la tramitació parlamentària serà relativament àgil i podria ser aprovat en pocs mesos.