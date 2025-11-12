Nou Programa d’acollida per a persones nouvingudes per a afavorir la inclusió social

El Govern ha aprovat el Programa d’acollida per a persones nouvingudes. Aquesta iniciativa respon a l’obligació legal –derivada de la Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació– d’aprovar, cada quatre anys, un programa específic per a promoure la integració social de les persones que arriben al Principat. “Amb aquest programa, el Govern referma el seu compromís amb la igualtat, la inclusió i la cohesió social, oferint eines i recursos per a garantir una acollida integral i efectiva a totes les persones que inicien una nova etapa al país”, ha exposat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena.
Per aquest motiu, el programa, impulsat pel Departament de Polítiques d’Igualtat, s’adreça a totes les persones que hagin arribat recentment a Andorra, tant comunitàries com no comunitàries, amb autorització de residència o en tràmit d’obtenir-la.
L’objectiu principal, segons Mariona Cadena, és facilitar el procés d’integració social i cultural, promoure l’autonomia personal, donar a conèixer els drets i deures, detectar i prevenir situacions de vulnerabilitat o exclusió, i oferir assessorament i acompanyament personalitzat. A més, “volem fomentar la creació de xarxes socials i comunitàries i sensibilitzar la població sobre la importància de la convivència, la diversitat i la cohesió social”, ha assegurat la secretària d’Estat.
El programa es desenvolupa a través de dues vies d’intervenció: una directa, amb assessorament, informació i suport individual; i una indirecta, centrada en la prevenció, la sensibilització i la creació de xarxes inclusives. L’estructura del programa inclou tres mòduls: coneixement d’Andorra (societat, cultura, institucions i llengua catalana), serveis bàsics i estructures clau (feina, habitatge, educació, salut i seguretat social), i derivació i connexió amb serveis mitjançant la coordinació interministerial.
Les persones nouvingudes disposaran de recursos professionals especialitzats en educació i treball social, així com d’un punt d’informació i acompanyament ubicat a les instal·lacions del Departament de Polítiques d’Igualtat. També s’elaborarà una guia pràctica d’acollida i informació accessible tant en línia, a la pàgina web del Govern, com presencialment als comuns i a Govern.