L’FRJ celebrarà la segona conferència del seu 10è aniversari amb referents internacionals en la gestió de pensions

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) continua la celebració del seu 10è aniversari amb la segona conferència del cicle “Pensions del futur, reptes i oportunitats d’avui”, sota el lema Pensions i inversió: models internacionals. L’acte tindrà lloc el dimecres, 12 de novembre, a les 19:00 hores, a l’Art Hotel d’Andorra la Vella, i es podrà seguir també en directe a www.rtva.ad.
Aquesta nova sessió reunirà experts internacionals en gestió i inversió de fons de pensions per a analitzar models que poden inspirar i aportar referències útils per al futur del sistema de pensions andorrà.
Els ponents convidats seran:
- Olivier Rousseau, Va ser Co-CEO del Fonds de réserve pour les retraites de França i expresident del Comitè d’Inversions de la Pension Agency of Georgia.
- Elisabeth Fernando, directora d’inversions de NEST (National Employment Savings Trust) del Regne Unit.
- Xavier Bellavista, director d’assessorament en inversions i pensions de Mercer Consulting i membre expert independent de la Comissió Gestora de l’FRJ.
L’entrada és gratuïta, amb confirmació prèvia abans del 10 de novembre al telèfon +376 870 800 o al correu secretaria@fonsdereserva.ad.
Amb aquesta segona conferència, “l’FRJ reafirma el seu compromís amb la transparència, el debat públic i la gestió responsable dels recursos destinats al futur de les pensions a Andorra”.