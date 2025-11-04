Jocs en català: “Ecosistema riu”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Ecosistema riu”.
Les alteracions humanes amenacen la conservació del riu, però la ciutadania s’organitza per a recuperar-ne el bon estat i aconseguir que tothom pugui gaudir-ne. Aquest joc de taula té un marcat objectiu mediambiental i està recomanat a partir dels 6 anys. El seu fabricant és CEN Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals. El joc, a banda dels comerços especialitzats, també es pot comprar directament a la botiga virtual de l’associació CEN.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística