L’FPNSM i l’MCTA inauguren l’exposició dels 10 anys del concurs del Dia mundial de les persones amb discapacitat

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) han inaugurat aquest dimecres l’exposició dels 10 anys del Concurs d’Obra Gràfica, commemoratiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat. La mostra, que compta amb una representació de les tasses amb els dibuixos guanyadors de cadascuna de les edicions del concurs, es podrà visitar al museu fins al dia 4 de gener de 2026.
L’estrena de l’exposició s’ha emmarcat dins de l’acte de presentació de l’obra guanyadora del Concurs d’Obra Gràfica 2025, que enguany ha premiat el dibuix d’Esther Coma, persona atesa al servei ocupacional Xeridell. En l’acte de lliurament de premis, també s’ha presentat la nova tassa commemorativa, que des d’aquest dimecres ja es troba a la venda al mateix museu a un preu de 8 euros. Les persones que vulguin reservar-la, també ho poden fer a través d’i&i Serveis, enviant un correu a l’adreça electrònica ilu@fprivadameritxell.ad.
Com cada any, l’acte ha comptat amb una representació dels membres de les entitats i institucions que han col·laborat en l’organització del concurs. Concretament, hi ha assistit la cap d’Àrea de Promoció a l’Autonomia Personal del ministeri d’Afers Socials, Raquel Guàrdia; la directora de l’Àrea d’Atenció Sociolaboral de l’FPNSM, Dolors Martínez; els responsables del Museu Carmen Thyssen Andorra, Martí Pons i Charline Bony; i la representant de l’Associació d’Usuaris, Familiars i Representants Legals de l’FPNSM (AUFARE), Carme Solà.
Cal recordar que el concurs es va iniciar l’any 2016, amb l’objectiu de sensibilitzar la societat i promoure el respecte cap a les persones amb discapacitat mitjançant la cultura, i fomentant espais de participació oberts a tota la ciutadania andorrana.
Taller de manualitats a càrrec de l’equip de producció del museu
Per quarta vegada des que s’organitza el concurs, el Museu Carmen Thyssen ha acollit un taller de manualitats adreçat als representants de les entitats col·laboradores. L’activitat ha girat entorn de la reinterpretació de diversos retrats presents al museu, inspirant-se tant en el surrealisme com en la tècnica i el tractament de la matèria, característics del pintor Modest Cuixart.