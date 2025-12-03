Atropellat per un conductor que circulava contra direcció un padrí que creuava per un pas de vianants

Segons ha informat el servei de Policia, un home de 81 anys ha resultat ferit aquesta tarda de dimecres quan el conductor d’un vehicle amb matrícula andorrana, que circulava contra direcció per un carreró que dona a l’avinguda Fiter i Rossell, a Escaldes-Engordany, l’ha atropellat en un pas de vianants.
El mateix servei de l’ordre ha assenyalat que la víctima ha estat traslladada a l’hospital per tal de rebre atenció sanitària. L’atropellament ha tingut lloc al voltant de tres quarts de set d’aquesta tarda de dimecres, 3 de desembre.