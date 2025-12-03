El 22 de desembre s’inaugurarà la reforma de la primera fase de restauració de la Casa de la Vall

La Junta de Presidents de Grups Parlamentaris ha donat el vistiplau al programa d’actes del Dia de Sant Tomàs, entre els quals destaca l’acte inaugural de la Casa de la Vall un cop finalitzats els treballs de la primera fase de restauració i reforma de l’edifici. Així, el dilluns, 22 de desembre, a les 10.30 hores, tindrà lloc l’acte inaugural amb una presentació dels treballs de reforma per part d’Enric Dilmé (arquitecte encarregat de l’obra) i Eudald Guillamet (assessor patrimonial) al vestíbul del Consell General. Posteriorment, es farà un recorregut guiat per Dilmé i Guillamet a les autoritats que finalitzarà a la sala de Passos Perduts de la Casa de la Vall on el síndic general, Carles Ensenyat, pronunciarà el discurs inaugural.
Tot seguit, a les 12.00 hores, començarà la sessió tradicional de Sant Tomàs amb la lectura dels informes d’activitat de l’any 2025 de les delegacions a la Unió Interparlamentària (UIP) i a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF). Com és habitual, la sessió es clourà amb el discurs de Sant Tomàs del síndic general i, posteriorment, es farà la tradicional fotografia a les escales de Casa de la Vall. La jornada finalitza amb el Dinar de la Perdiu adreçat a les màximes autoritats del país.